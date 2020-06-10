Мариинский театр проведет известный фестиваль в "живом" формате

Мариинский театр проведет фестиваль "Звезды белых ночей" - это первое с начала пандемии мероприятие, которое не перенесено в онлайн. Он стартует в Петербурге 20 июня.

Аплодировать звездам "Белых ночей" питерская публика будет уже в 28-й раз. Фото: Photoxpress

Фестиваль - одно из знаковых событий в музыкальной жизни Петербурга, он проводится с 1993 года.

В этом году на сцене Мариинского театра с 17 по 26 июля должны были выступить Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов.

В рамках фестиваля ожидались концерты Николая Луганского, Дениса Мацуева. Были запланированы семь вечеров фортепианных сонат от пианиста Рудольфа Бухбиндера.

В общем, афиша фестиваля приводила в трепет всех поклонников классической музыки. Но в ситуацию вмешался коронавирус, закрыв все мероприятия с присутствием большого количества людей.

В мае Мариинский театр официально заявил о переносе даты фестиваля на неопределенный срок. Накануне стало известно: "Звезды белых ночей" стартуют в Петербурге 20 июня.

Как сообщили "РГ" в Мариинском театре, сейчас вовсю ведется подготовка к фестивалю. Готовятся помещения, чтобы соблюсти все требования санитарных врачей, формируется список артистов.

Конкретных имен пока в театре не называют: программа только верстается, работа, на которую обычно уходят месяцы, делается за считаные дни.

Но репетиции уже начались.

Для артистов это крайне важный момент. Из-за самоизоляции около двух месяцев репетиции в театре не проводились вообще. Но оперный певец или музыкант из оркестра не может полноценно работать на удаленке.

В конце мая артистам разрешили заниматься с концертмейстерами. Требования жесткие, например, в помещении могут находиться только два человека - артист и концертмейстер. Но, как говорят в театре, это лучше, чем ничего.

Параллельно решают, как будет осуществляться рассадка зрителей, как не допустить скопления людей в фойе.

Вопросы очень ответственные, тем более что в Петербурге Мариинскому театру предстоит стать в некотором роде пионером в вопросах проведения массовых мероприятий в этот непростой период.

Пока в Северной столице из-за пандемии закрыты все учреждения культуры.