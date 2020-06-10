Мариинский театр проведет известный фестиваль в "живом" формате

Фестиваль - одно из знаковых событий в музыкальной жизни Петербурга, он проводится с 1993 года.
В этом году на сцене Мариинского театра с 17 по 26 июля должны были выступить Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов.
В рамках фестиваля ожидались концерты Николая Луганского, Дениса Мацуева. Были запланированы семь вечеров фортепианных сонат от пианиста Рудольфа Бухбиндера.
В общем, афиша фестиваля приводила в трепет всех поклонников классической музыки. Но в ситуацию вмешался коронавирус, закрыв все мероприятия с присутствием большого количества людей.
В мае Мариинский театр официально заявил о переносе даты фестиваля на неопределенный срок. Накануне стало известно: "Звезды белых ночей" стартуют в Петербурге 20 июня.
Как сообщили "РГ" в Мариинском театре, сейчас вовсю ведется подготовка к фестивалю. Готовятся помещения, чтобы соблюсти все требования санитарных врачей, формируется список артистов.
Конкретных имен пока в театре не называют: программа только верстается, работа, на которую обычно уходят месяцы, делается за считаные дни.
Но репетиции уже начались.
Для артистов это крайне важный момент. Из-за самоизоляции около двух месяцев репетиции в театре не проводились вообще. Но оперный певец или музыкант из оркестра не может полноценно работать на удаленке.
В конце мая артистам разрешили заниматься с концертмейстерами. Требования жесткие, например, в помещении могут находиться только два человека - артист и концертмейстер. Но, как говорят в театре, это лучше, чем ничего.
Параллельно решают, как будет осуществляться рассадка зрителей, как не допустить скопления людей в фойе.
Вопросы очень ответственные, тем более что в Петербурге Мариинскому театру предстоит стать в некотором роде пионером в вопросах проведения массовых мероприятий в этот непростой период.
Пока в Северной столице из-за пандемии закрыты все учреждения культуры.