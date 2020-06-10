Судьбой музея "Дорога жизни" в поселке Коккорево занялся Следственный комитет России. В канун 75-летия Великой Победы выяснилось, что деревянная постройка, которая в 1988 году признана памятником культурного наследия федерального значения, находится в безобразном состоянии. Теперь следствию предстоит ответить в том числе и на вопрос, как здание филиала Государственного музея обороны и блокады Ленинграда перешло в частные руки.

Без указания ценности

До войны в доме 27 в Коккорево находилась школа, во время блокады - штаб ледовой Дороги жизни, с 1974 года - ее музей, который называют народным. Экспозицию создали очевидцы и участники военных событий: местные жители приносили части оружия, разбитых машин-полуторок, ветераны Дороги жизни - фотографии, письма, документы. Ленинградский архитектор Леонид Гальперин, который спроектировал в СССР множество пионерских лагерей, в том числе знаменитый "Орленок" под Туапсе, был одним из авторов идеи и оформления музея. С осени 1941 года Гальперин командовал подразделением военно-дорожных войск на Ладожском озере, а после войны он вместе с художником Сергеем Петерсоном с изумительными подробностями создал для музея знаменитую диораму "Ледовая дорога". Сегодня помещение, где размещена диорама, не отапливается, и уникальный артефакт, сделанный руками ветеранов Великой Отечественной войны, может погибнуть безвозвратно.

Сложившееся бедственное положение - результат неразберихи 1990-х годов. Как рассказала корреспонденту "РГ" внучка разведчика-проектировщика Дороги жизни Дмитрия Стафеева Ольга Сапожникова, проблема сохранения музея распадается на несколько частей, ни по одной из которых нет однозначного решения.

- Здание музея продано на праве собственности "Всеволожскому обществу охотников и рыболовов", - поясняет она. - По документам 1992 года оно зарегистрировано как база любительского рыболовства, которая включает в себя два зимних помещения музея "Дорога жизни" общей площадью 75,7 квадратного метра. Однако сейчас под музей использовано только одно помещение, из второго экспонаты вынесены, там устроена комната отдыха для сотрудников базы.

Документы о передаче участка в собственность ВООиР датированы уже 2012 годом, двадцать лет спустя. К слову сказать, земля на самом берегу Ладожского озера была продана всего за 2,5 процента от кадастровой стоимости. В распоряжении редакции есть копия постановления администрации Всеволожского района. В нем упомянуто, что на участке есть объект недвижимости, который уже принадлежит обществу на праве собственности. Указания на особую ценность объекта в документах нет.

Наложен арест

- По нашим данным, штаб ВАД-101 находился вообще не в этом здании, - рассказывает председатель правления общественной организации "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" Сергей Звонков. - И впервые мы получили соответствующее предписание областного комитета по культуре об отношении к зданию как к памятнику только в 2019 году. Так что в соответствии с документами вины на нас нет.

Сейчас Звонкову как главе организации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 243.1 УК РФ "Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Если будет установлено, что здание в Коккорево получило повреждения в крупном размере, собственнику грозит штраф до одного миллиона рублей.

- Условия эксплуатации здания и хранения экспонатов не соответствуют предъявляемым требованиям, - говорит представитель регионального управления СК РФ Мария Добрынина. - Причиненный ущерб оценит специальная экспертиза, сейчас объявлен конкурс между организациями, которые будут ее проводить.

Следственными органами наложен арест на два земельных участка, которые принадлежат ВООиР на праве собственности. Если рыболовы не захотят или не смогут привести здание в надлежащий вид и уплатить штраф, это имущество может быть продано. Чисто теоретически такой исход дела может подтолкнуть общество к тому, чтобы снять с себя музейное обременение и продать здание заинтересованным сторонам. Звонков подтвердил, что не против - "с соблюдением всех юридических процедур". Однако возникает вопрос, кому именно.

Кому нужен музей?

С одной стороны, "Дорога жизни" была филиалом государственного музея, расположенного в Санкт-Петербурге. Однако в 2011 году при внесении изменений в устав Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда данные о наличии филиала в Коккорево по неизвестным причинам внесены не были. "Музей обороны и блокады утратил юридические основания для содержания Народного музея, а соответственно, и возможность сохранять и развивать его", - уточняют защитники. Между тем на официальном сайте музея блокады информация о нем есть.

- Филиал трансформировался в обособленную экспозицию, которая поддерживается сегодня благодаря энтузиазму и доброй воле сотрудников музея обороны и ветеранов, - указано в описании. - В Коккорево постоянно находится штатный сотрудник музея, который показывает экспозицию всем желающим.

С другой стороны, городу будет крайне трудно изыскать бюджетные средства, чтобы выкупить объект на территории другого субъекта Федерации, а Ленинградская область уже высказала готовность подключиться.

- Ленинградская область принципиально готова к приобретению, есть письменное согласие губернатора, - сообщила представитель пресс-службы администрации региона Ирина Сафонкина. - Процедура в настоящий момент прорабатывается. Вероятнее всего, будет произведен выкуп.

Окончательное решение остается за собственником, но и оно может быть принято только после того, как СК завершит расследование уголовного дела. Затем, если дело поступит в суд, разрешение ситуации снова задержится. А музей Дороги жизни, "умирающий по причине халатности новых поколений, обязанных своей жизнью подвигу людей на Ледовой трассе", может и не пережить следующую зиму. Вмешаться в ситуацию уже попросили президента России: в здании зафиксированы повреждения стропильной системы, протечки, проблемы с электропроводкой. И отопление там печное.

А пока суд да дело, да противоэпидемические мероприятия - база и музей закрыты для посещения, но владельцы, судя по всему, используют здание как бесплатную дачу. Табличка с указанием, что это музей, на фасаде пока сохранилась. Но если взглянуть со стороны двора, то на "учреждение культуры", как там написано, картина совсем не похожа. Так, чтобы не особенно видно было с улицы, разбит огородик и обустроена зона отдыха.

Со стороны двора здание совсем не похоже на музей. Фото: Сергей Николаев / РГ

Факт

Справа и слева от монумента "Разорванное кольцо" на берегу Ладожского озера в начале 1970-х годов было создано два музея Дороги жизни - рядом с Осиновецким маяком и в Коккорево. Первый является филиалом Центрального военно-морского музея, к 70-летию Победы был реконструирован и находится в прекрасном состоянии. Второй не имеет никакого юридического статуса, его уникальные экспонаты не инвентаризированы и не охраняются.

Справка "РГ"

Ценность музея в Коккорево, подчеркивают его защитники, прежде всего в памяти места. Его часто называют "народным музеем", потому что экспонаты после войны приносили все окрестные жители, а оформляли - именно те, кто проектировал и строил ледовый путь, спасший Ленинград, и кто прошел его от начала до конца. В основе экспозиции - их подлинные воспоминания, которые необходимо сохранить.