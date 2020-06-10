Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, лишился третьего адвоката. Адвокат Сергей Лукьянов не стал заключать соглашение с Соколовым, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

На данный момент у Олега Соколова два адвоката - Александр Почуев и Екатерина Осадчук. Накануне на судебном заседании защитники историка заявили, что у Соколова появится третий адвокат - Сергей Лукьянов. Но чтобы участвовать в судебном процессе, он должен заключить с подсудимым соглашение.

Из-за этого соглашения, а также из-за того, что всем троим адвокатам потребовалось ознакомиться с вещественными доказательствами, а именно, содержимым флешек и ноутбуком, изъятым в квартире историка при обыске, рассмотрение дела по существу было перенесено.

Тем не менее, третий адвокат в дело так и не вступил. После личной беседы Соколов и Лукьянов не достигли договоренности о сотрудничестве и не заключили соглашения.

Напомним, историка Олега Соколова обвиняют в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По версии следствия, ученый расстрелял девушку, а затем расчленил ее тело и стал выбрасывать в реку Мойку. Историка задержали с поличным. Соколов признал свою вину сразу, объяснил убийство личными мотивами.

Расследование уголовного дела завершено. Судмедэкспертиза признала Соколова вменяемым. Еще в начале весны дело было передано в суд. Заседания неоднократно переносились, но в ближайшее время это резонансное дело должны начать рассматривать по существу.