Новости

Google выпустила бета-версию Android 11 22:49
Принца Бельгии оштрафуют за нарушение карантина 22:17
Госкомпании получат льготные кредиты на цифровую трансформацию 22:07
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката 22:00
Александр Вучич: Россию и Сербию объединяет честная дружба 21:48
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову 21:45
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым 21:17
В Орле передано в суд дело экс-чиновника о подлоге на 33 миллиона 21:13
Белгородские ученые запатентовали десерт для профилактики рака 21:09
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры 20:59
Пентагон: Талибы никогда не угрожали США 20:40
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня 20:38
Президент Болгарии призвал правительство обнародовать контакты с олигархами 20:35
Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах 20:17
На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 22:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, лишился третьего адвоката. Адвокат Сергей Лукьянов не стал заключать соглашение с Соколовым, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Участницу реалити-шоу "Пацанки" оштрафовали за дебош в Пулково

На данный момент у Олега Соколова два адвоката - Александр Почуев и Екатерина Осадчук. Накануне на судебном заседании защитники историка заявили, что у Соколова появится третий адвокат - Сергей Лукьянов. Но чтобы участвовать в судебном процессе, он должен заключить с подсудимым соглашение.

Из-за этого соглашения, а также из-за того, что всем троим адвокатам потребовалось ознакомиться с вещественными доказательствами, а именно, содержимым флешек и ноутбуком, изъятым в квартире историка при обыске, рассмотрение дела по существу было перенесено.

Тем не менее, третий адвокат в дело так и не вступил. После личной беседы Соколов и Лукьянов не достигли договоренности о сотрудничестве и не заключили соглашения.

Напомним, историка Олега Соколова обвиняют в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По версии следствия, ученый расстрелял девушку, а затем расчленил ее тело и стал выбрасывать в реку Мойку. Историка задержали с поличным. Соколов признал свою вину сразу, объяснил убийство личными мотивами.

Расследование уголовного дела завершено. Судмедэкспертиза признала Соколова вменяемым. Еще в начале весны дело было передано в суд. Заседания неоднократно переносились, но в ближайшее время это резонансное дело должны начать рассматривать по существу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир