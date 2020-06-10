Определена дата выборов губернатора Архангельской области

В Архангельской области назначены выборы губернатора, которые пройдут 13 сентября. Соответствующее решение принято на внеочередной сессии парламента Поморья.

Как сообщает областное собрание, по региональному законодательству, о проведении выборов должно быть объявлено не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до даты голосования. Оно назначено на второе воскресенье сентября, поскольку это единый день голосования, определенный федеральным законодательством.

Выдвижение кандидатов в губернаторы Поморья будет проходить с 11 июня по 6 июля. Их могут предложить политические партии, причем не более одного от каждой. Кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр, то есть собрать не менее 43 подписей в свою поддержку от депутатов представительных органов муниципальных образований и городских округов, а также не менее 189 подписей депутатов городских и сельских поселений.

Документы необходимо представить в областную избирательную комиссию не позднее 29 июля.

Согласно областному закону, губернатором Архангельской области может быть избран гражданин России, достигший 30-летнего возраста и не имеющий иностранного гражданства.