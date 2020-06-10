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10.06.2020 14:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербургский театр "Буфф" покажет серию фильмов о Штокбанте

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Коллектив Санкт-Петербургского театра "Буфф" подготовил серию фильмов, посвященных основателю театра народному артисту России Исааку Романовичу Штокбанту. Премьера первой серии состоится уже сегодня в официальных сообществах театра в социальных сетях. Напомним, основатель и художественный руководитель театра "Буфф" Исаак Штокбант, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры, ветеран Великой Отечественной войны, скончался в январе 2020 года.

- Сейчас, в это уникальное время все работники творческих профессий ищут новые формы самореализации, - говорит сегодняшний художественный руководитель театра "Буфф" Михаил Смирнов. - Мы тоже, оставаясь верными делу, которому служим, предлагаем вам наш новый творческий результат - серию фильмов, основанных на мемуарах основателя театра "Буфф" Исаака Романовича Штокбанта.

Фото: РИА Новости
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Не имея возможности репетировать, артисты записывались удаленно, а режиссер Ника Козоровицкая смонтировала записи.

- Благодаря этому проекту мы снова оказываемся вместе - вместе друг с другом, с нашими общими воспоминаниями, с нашим Учителем и с вами, любимыми зрителями, - подчеркнул Михаил Смирнов.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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