Регионы сняли карантин для приезжих, а турбазы оставили для своих

Регионы сегодня можно условно разделить на четыре группы. В одной - те, куда любой гражданин России может свободно приехать и ему не надо будет отправляться на 14-дневный карантин (смотри интерактивную карту).

В другой группе - регионы, где карантин все-таки обязателен. Но таких становится все меньше или они смягчают условия. В третьей группе - карантин обязателен только для иностранцев. И в четвертой - открывают санатории и турбазы пока только для своих жителей.

Но ситуация постоянно меняется. И перед поездкой надо обязательно проверять, какие условия въезда в том или ином регионе. Расскажем о некоторых "свежих" переменах.

Обсерватор денег не берет

В Калининградской области с первого июня проживание в обсерваторах стало платным. Но действовало это правило недолго.

В самом западном российском регионе работают четыре обсерватора. Они располагаются в Светлогорске и Немане на базе санаториев и оздоровительных лагерей. Жители других регионов, прилетающие в Янтарный край и не имеющие собственного жилья, отправляются туда на две недели в обязательном порядке.

В апреле и мае самоизоляция в обсерваторах была бесплатной. Предполагалось, что с первого июня плата составит две тысячи рублей в сутки с человека. В стоимость, помимо проживания, входило трехразовое питание и трансферт.

Кроме того, гости региона, не имеющие регистрации в Калининградской области, должны были с первого июня самостоятельно оплачивать тесты на коронавирус.

Но третьего июня вышло новое постановление регионального правительства, отменившее плату за проживание в обсерваторах и за анализы на COVID-19.

Как пояснили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией, вместо обсерватора гости региона могут изолироваться в съемной квартире. Для этого в аэропорту необходимо показать сотрудникам Роспотребнадзора, полиции или региональных органов власти договор аренды.

В штабе проанализировали поток приезжающих и пришли к выводу, что многие гости региона сейчас направляются именно в съемные помещения. Благодаря этому появилась возможность не расширять действующие мощности обсерваторов и не накладывать дополнительное денежное обременение на граждан. Кстати, заплатить деньги за самоизоляцию в государственных учреждениях ни один турист еще не успел.

В Крыму карантин для приезжих собираются отменить с 15 июня. Это условие останется только для иностранцев.

Только для своих

В Астраханской области с 11 июня начнут работать туристические базы и дома отдыха, но с ограничениями.

Принимать они смогут только жителей региона, а заполнить номерной фонд - не больше, чем на 50 процентов. Требования к организации туризма в условиях пандемии утверждены постановлением облправительства, которое подписал губернатор Игорь Бабушкин.

Перед открытием турсезона персоналу придется сдать тесты на COVID-19, а во время работы использовать маски и перчатки. Кроме того, обо всех своих гостях турбазы должны информировать УМВД.

- Это нужно, чтобы в случае возникновения очага коронавируса, полиция оперативно нашла контактных лиц, - рассказали "РГ" в астраханском туристско-информационном центре.

Также турбазам предстоит обработать дизсредствами все помещения и контактные поверхности, провести обеззараживание воздуха, установить дозаторы с антисептиками для рук, обеспечить социальную дистанцию на стойках регистрации и в столовых. Всем гостям при въезде и во время пребывания не реже раза в сутки будут измерять температуру.

Для организации работы турбизнеса создается межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители минтуризма области, УМВД и Роспотребнадзора. Они и будут подтверждать соответствие мест отдыха санитарным нормам. Владельцам турбаз и домов отдыха нужно будет подать заявки в муниципалитет и получить заключение.

Из гостей города сейчас принимают только приезжающих в служебные командировки, их размещают в гостиницах на территории Астрахани, Харабали, Ахтубинска и Знаменска. Отдыхающим туда путь закрыт даже местным жителям.

Ранее, с восьмого июня, только для своих в Калининградской области открылись городские пляжи, заработали дома отдыха и гостиницы в прибрежной зоне. И в Крыму пока в здравницах могут отдыхать лишь местные жители.

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