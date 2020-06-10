Участницу реалити-шоу "Пацанки" оштрафовали за дебош в Пулково

50 тысяч рублей штрафа за дебош в аэропорту Пулково должна выплатить участница реалити-шоу "Пацанки" Анна Михеева. Девушка избила и оскорбила сотрудников транспортной полиции, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 18 ноября прошлого года. Михеева громко и грубо выражалась в аэропорту, подошедшие к ней сотрудники транспортной полиции приняли решение сопроводить барышню в дежурную часть для разбирательств, но теледива несколько раз ударила полицейских и адресовала в их адрес ряд ругательств.

На Михееву завели уголовное дело, недавно документы были переданы в суд.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга отмечают, что по ходатайству адвоката девушки дело рассматривалось в особом порядке. Сама Михеева признала свою вину, заявила, что раскаивается в содеянном.

В итоге уголовное дело в отношении теледивы прекратили, но назначили судебный штраф.