В Архангельской области задержан наркодилер с 6 тысячами доз наркотиков

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании наркодилера с крупной партией отравы.

Ирина Волк рассказала, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области задержан 20-летний житель города Костромы, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Примерно в ста километрах от города Архангельска на автодороге М-8 Холмогоры полицейские остановили автомобиль марки "Опель". В ходе осмотра транспортного средства обнаружены две пластиковые бутылки с жидкостью синего цвета. Экспертиза подтвердила, что изъято свыше килограмма синтетического наркотика, что составляет около шести тысяч разовых доз.

Партия предназначалась для дальнейшего сбыта на территории региона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.