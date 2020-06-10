В Арктике возродят систему мониторинга вечной мерзлоты

К концу 2020 года ученые представят комплексный проект по воссозданию системы мониторинга деградации многолетней мерзлоты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства РФ по развитию Дальнего востока и Арктики.

- На сегодняшний день никто не знает, сколько ущерба стране приносит деградация многолетней мерзлоты. Из года в год десятки объектов разрушаются, и никакой оценки этому нет. Мы решили эту оценку провести, и понять, сколько миллиардов страна теряет из-за этой ситуации, - рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По его словам, в 90-е годы прошлого века прекратила свое существование система мониторинга процессов изменения почвы, которая действовала в СССР. В арктических муниципалитетах работали "мерзлотные комиссии", которые наблюдали за состоянием почвы на своих территориях. Министерство намерено "воссоздать с нуля" полноценный процесс контроля изменений замерзших грунтов.

Предполагается, что на федеральном уровне работа системы мониторинга будет представлять собой "единый центр сборки", которому предстоит вести сбор информации, заниматься ее обработкой, анализировать полученные данные и формировать прогнозы. На региональном и муниципальном уровнях предполагается создать сеть станций, которые будут следить за процессом таяния вечной мерзлоты. Еще один уровень системы будет включать в себя работу недропользователей в Арктической зоне, которые также должны будут наблюдать за состоянием мерзлоты на своих участках и направлять данные наблюдений в единый центр.

Справка "РГ"

Распоряжением правительства РФ от 25 декабря 2019 утвержден национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года. Согласно этому документу, Минвостокразвития стало головным ведомством по формированию оперативных и долгосрочных мер адаптации арктической зоны России к изменениям климата. План этих мер министерство должно представить в 2021 году.