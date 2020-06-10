В Калининграде заработала дистанционная школа для пациентов с повышенным артериальным давлением. Занятия, организованные на базе городской больницы N 2, проходят в формате видеоконференций.

Первый урок уже состоялся, его слушателями стали девять человек. Врач-кардиолог Екатерина Курт-Коваленко рассказала о разновидностях тонометров, немедикаментозных методах лечения гипертонии и многом другом.

- Я очень довольна результатом, - отмечает Екатерина Курт-Коваленко. - Онлайн-школа - прекрасная возможность для пациентов задать важные вопросы врачу не выходя из дома. Такие встречи в формате видеоконференции станут регулярными.

В июне они будут проходить по средам в 17.00. Темы уже определены: "Вред и польза холестерина", "Стенокардия и инфаркт", "Чем накормить любимое сердце". Кроме того, в ближайшее время на базе второй горбольницы откроется еще одна дистанционная школа для калининградцев с сахарным диабетом.

- В условиях ограничительных мер по коронавирусу мы не можем останавливать наши традиционные занятия с пациентами, - подчеркивает главный врач лечебного учреждения Степан Миракян. - Специалисты больницы продолжат проводить такие телеконсультации для всех желающих, отвечать на вопросы. Постепенно мы будем расширять формат общения в онлайн-режиме.