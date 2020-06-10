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10.06.2020 08:58
Проект: В регионах

Турист пришел

В Петербурге начался самый странный турсезон
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 124(8178)
Несмотря на действующие в Северной столице ограничения, в город начали приезжать туристы. По оценкам сервиса Hotel Advisors, в последние недели мая загрузка несетевых отелей Петербурга составила 40-45 процентов. Конечно, это нельзя сравнивать с показателями прошлых лет, когда с начала белых ночей загруженность гостиниц стабильно приближалась к ста процентам. Тем не менее люди едут.

...Ближе к полуночи у набережных Невы собираются люди. Немного, всего несколько десятков человек. Люди ждут развода мостов. В прошлые годы в сезон здесь было не протолкнуться. Испытание было еще то, самые стойкие занимали места на Дворцовой набережной еще в десять вечера. Мосты разводили под музыку, между туристами сновали вездесущие продавцы кофе и сувениров. В этом году музыки нет, но туристы все равно приходят. Развод мостов - это, пожалуй, единственное зрелищное мероприятие, которое осталось у приехавших в Петербург за яркими впечатлениями. Музеи закрыты, парки тоже, прогулок по рекам и каналам нет, еда в кафе только навынос. Не просто все и в гостиницах, отели закрывают кухни и выдают на завтрак сухие пайки. Отдельные заведения разносят ланч-боксы с горячей едой по номерам. Сувениры можно купить только в супермаркетах.

Фото: iStock
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Но путешественников это не останавливает. Туристы приезжают в город. Снижение трафика на железной дороге за май составило 68,7 процента, но оставшиеся 31,3 процента - это не только те, кто работает в Петербурге, но и туристы.

Командированных почти нет. Как говорят в агентстве делового туризма "Аэроклуб", в мае число деловых туристов составило в городе лишь четыре процента от прошлогоднего показателя. Компании отправляют теперь своих сотрудников в командировки лишь в крайнем случае.

Практически нет и организованных тургрупп. Еще с середины марта операторы приостановили продажу туров в Северную столицу. Сейчас отдельные турфирмы предлагают поездки в город, но они не формируют общей картины.

Впервые вся гостиничная индустрия держится на индивидуальных туристах — сегменте, на который никогда никто не делал ставки

Таким образом, в Петербурге сложилась удивительная ситуация, когда впервые за долгие годы вся гостиничная отрасль города держится на индивидуальных туристах - сегменте, на который никогда никто не делал ставки. Более того, такие путешественники даже не попадали в официальную статистику.

- По некоторым экспертным оценкам, в лучшие годы реальное число туристов в городе составляло 15 миллионов человек, при этом семь миллионов из них не были учтены, это как раз те самые индивидуальные туристы, - говорит Валерий Гордин, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономики культуры НИУ ВШЭ Санкт-Петербург.

На загородный отдых в Ленобласти возник ажиотажный спрос

Эксперт обрисовал портрет массового индивидуального туриста: он молод, небогат, непритязателен, в Петербург приезжает один или с друзьями. Останавливается у друзей или снимает номер в дешевой гостинице или хостеле. Деньги тратит очень экономно, предпочитает бесплатные развлечения.

- В принципе, от введенных в городе ограничений эта категория не так много и теряет. Например, многие туристы, которые приезжают в Петербург, в принципе не ходят в музеи. Им это неинтересно. Поэтому сейчас для этой категории довольно благоприятное время, можно гулять по городу, любоваться архитектурой, общаться с друзьями, - говорит Гордин.

Правда, эксперт не уверен, что индивидуальные туристы смогут покрыть текущие убытки отельеров. Во-первых, спросом пользуются самые скромные номера, во-вторых, гостиницы не могут продавать никаких дополнительных услуг (к слову, даже если бы могли, то многие индивидуальные туристы ими бы все равно не воспользовались). Тем не менее в этой ситуации гостиницам выгоднее все-таки принимать туристов, чем закрываться совсем. Дело в том, что даже закрытая гостиница требует вложений, необходимо оплачивать коммунальные услуги, охрану, проводить уборку помещений. В случае полной консервации нужно готовиться к тратам на небольшой ремонт после открытия. К тому же отельеры находятся сейчас на низком старте.

В Северо-Западном региональном отделении Российского союза туриндустрии "РГ" сообщили, что участники рынка рассчитывают, что скоро смогут работать в полную силу. Но здесь все зависит от ограничительных мер. Пока Петербург не вошел даже в первую стадию снятия запретов, поэтому прогнозов с цифрами на сезон в союзе строить пока не готовы.

- Очевидно, что этим летом большинство россиян за границу не поедут. Одни только черноморские курорты не смогут вместить всех желающих отдохнуть, а Петербург - культурная столица, он всегда привлекателен для поездок. Поэтому, как только будут сняты ограничения на работу музеев и предприятий общественного питания, нас ждет период ажиотажного спроса. Я уверен, что в это время отельеры смогут покрыть все свои убытки за предыдущие месяцы. Бизнес это тоже понимает, поэтому старается находиться в состоянии максимальной готовности, - отмечает Гордин.

В сервисе Hotel Advisors констатируют, что пока на июнь в Петербурге в несетевых отелях забронировано 25-30 процентов номеров, на июль бронь составляет уже 45-50 процентов. Несмотря на скромные показатели, ситуация все же внушает оптимизм, ведь еще в марте, когда только ввели ограничительные меры, прогнозировалось, что загрузка отелей в сезон не превысит 10 процентов.

СЗФО

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