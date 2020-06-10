Парк Лесотехнической академии (ЛТА), где насчитывается свыше четырехсот уникальных видов растений, переживает экологическую драму. Вот уже полгода окрестные автолюбители ездят через парк на машинах. Пробки здесь не редкость. Автомобильные выхлопы убивают растения, более того, через парк запрещен сквозной проезд. Но по факту люди все равно ездят. И с каждым днем движение становится все интенсивнее.

Через двухсотлетний парк площадью 65 гектаров проходит дорога, она соединяет Новороссийскую улицу с Лесным проспектом, с осени прошлого года ее открыли для проезда автомобилей.

По просьбе "РГ" сообщество "У метро "Лесная" и в окрестностях" социальной сети "Вконтакте" спросило у жителей Выборгской стороны, как они относятся к проезду. 55 процентов респондентов высказались против.

Правда, как выясняется, доступ в парк для машин открыли на законном основании. Дело в том, что у парка очень сложный статус. Он находится в ведении Лесотехнического университета имени Кирова (по старой памяти, когда вуз еще был академией, горожане называют его парком ЛТА). При этом парк является особо охраняемой природной территорией федерального значения и имеет также статус объекта культурного наследия РФ. Все эти статусы относятся непосредственно к зеленой зоне парка. Но парк разделен на две части двухполосной дорогой, она включена в городскую улично-дорожную сеть и находится в ведении администрации Петербурга.

Проезд попал в перечень городских дорог в 2011 году, когда была массовая кампания по кадастрированию территорий. При этом еще в 2009 году КГИОП утвердил границы парка такими, какие они есть фактически, без указания, что на территории есть городская дорога.

Есть опасение, что к моменту, когда проезд опять закроют, число охраняемых видов в парке значительно сократится

Получилось противоречие, которое до сих пор не исправлено.

Несмотря на то что дорога стала городской, здесь ничего особо не изменилось. На двух въездах стояли шлагбаумы и будка охраны. Пешеходы гуляли круглосуточно, но при этом въехать на территорию могли только автомобили экстренных служб. Для скорой или пожарной службы проезд много раз становился настоящей выручалочкой, по нему они объезжали пробки и вовремя могли прибыть на адрес.

Но осенью 2019 года шлагбаумы неожиданно убрали.

- Мы так поняли, что на нас поступила жалоба. Кому-то не понравилось, что закрыт проезд. Все ограничители демонтировали, и автомобильный поток хлынул через парк. Мы обратились в ГИБДД, но максимум, чем нам смогли помочь, это установили лежачих полицейских. Когда мы поднимали вопрос о хотя бы частичном закрытии проезда, все ссылались на городское постановление о включении этого участка в перечень городских дорог. Сейчас мы пытаемся инициировать изъятие этого участка, - говорит проректор СПбГЛТУ Вячеслав Обидовский.

У вуза своя правда. Несколько учебных корпусов буквально вплотную подходят к проезду. В вузе говорят, что студенты, которые спешат на занятия, в буквальном смысле рискуют попасть под колеса. Отдельные автолюбители, когда открыли проезд, решили, что парк - это лучшее место для парковки, и стали там оставлять машины. Поэтому у смотрителей прибавилось работы: теперь они круглосуточно вызывают эвакуаторы.

Сложный вопрос - что будет с растениями. В парке ЛТА культивируется порядка 50 видов деревьев и кустарников из Красной книги, которые достаточно прихотливы, многие из них с трудом выносят непростой петербургский климат. Ухаживающие за растениями специалисты говорят, что состояние видов, находящихся вблизи проезда, с момента открытия движения резко ухудшилось, деревья и кустарники начали болеть и их приходится спиливать. И есть серьезное опасение, что к моменту, когда юридическая коллизия, связанная со статусом проезда, будет устранена, число охраняемых видов в парке значительно сократится.