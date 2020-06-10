С 8 июня в Петербурге приступили к работе так называемые метробусы - ночные автобусы, следующие параллельно линиям метрополитена.

Напомним, метро в Северной столице с началом ограничений перешло на укороченный режим - поезда ходят только до 22.00. Это неудобно для петербуржцев, которые заканчивают работу поздно. На помощь им придут "метробусы".

Автобусы маршрутов N 1 М, 2 М, 3 М, 4 М и 5 М будут курсировать каждый день с 22.00 до 1.00. В наиболее востребованное вечернее время (с 22.00 до 23.00) интервал движения будет около 10 минут. После 23.00 - до 20 минут.

- В общей сложности для ночных перевозок будут задействованы 146 автобусов, - сообщают в комитете по транспорту. - Это позволит обеспечить надежную перевозку с обязательным соблюдением социальной дистанции.

По завершении ограничений в Санкт-Петербурге общественный транспорт вернется к обычному режиму работы, а ночные автобусы будут курсировать только по выходным и праздникам.