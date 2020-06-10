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10.06.2020 14:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге с 25 июня могут открыться летние кафе

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге с 25 июня могут открыться летние кафе и террасы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление вице-губернатора Евгения Елина.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
В Петербурге откроются магазины одежды и автосалоны

Уточняется, что открытие веранд и летних кафе относится ко второму этапу снятия ограничений, введение которого планируется с 25 июня.

Пока в Петербурге заведения общепита могут работать только в двух форматах: на доставку и на вынос.

Ограничения в Северной столице постепенно снимаются. Так, с конце прошлой недели в городе открылись храмы, также петербуржцам разрешили посещать кладбища. С начала недели в Петербурге заработали магазины одежды и обуви, книжные лавки, автосалоны.

Пока закрытыми остаются торговые центры, парикмахерские, фитнес-клубы.

Также закрыты театры, музеи и все городские парки.

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