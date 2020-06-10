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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Заесть стресс

Почему людям нравятся "нездоровые" игрушки и украшения
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 125(8179)
Пандемия принесла миру ряд неоднозначных креативных идей. В виде коронавируса появились сладости, ювелирные украшения, мягкие игрушки. Корреспондент "РГ" поинтересовалась, кто и зачем их делает - и покупает.
Фото: Facebook Натальи Семеновой Фото: Facebook Натальи Семеновой
Фото: Facebook Натальи Семеновой

На популярном сайте частных объявлений по слову "коронавирус" больше ничего нет, список поисковой выдачи остается пустым. Хотя еще совсем недавно здесь можно было найти торты, пирожные, букеты из сухофруктов с таким названием. Частный кондитер Наталья считает, что спрос на продукцию - отчасти мейнстрим, а отчасти - психологическая защита.

Фото: iStock
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- Мы со всех сторон слышим, какое это страшное и коварное заболевание, - рассуждает она. - Поэтому для собственного спокойствия можно купить торт "Коронавирус" и съесть его - как бы уничтожить опасность.

Психологи считают подобные реакции нормой - защищать свое душевное спокойствие можно и такими способами. Однако врачи подчеркивают: делать это надо не вместо, а вместе с применением общепринятых мер безопасности и гигиены. Иначе от заболевания никакой ритуал не защитит.

- Часто мы материализуем свои страхи, чтобы избавиться от них. Например, сжигаем на Масленицу чучело зимы, потому что зима является наиболее тяжелым временем года, - поясняет директор института психологии РГПУ имени Герцена Светлана Безгодова. - Эти ритуалы берутся из архаической части нашего создания, поэтому в крайних ситуациях мы возвращаемся к ним, чтобы справиться с тревогой.

В интернете есть самые разные предложения съедобных "коронавирусов". Например, торт из гречневой муки (самый кризисный продукт в России) и крема на кокосовых сливках.

За две тысячи рублей можно купить коронавирус, связанный крючком. В описании игрушки указано: "диаметр - около 30 сантиметров, характер - убийственный".

Фото: Центр народной культуры Вологодской области
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Отличительный признак всех "коронавирусных" изделий - корона. У серебряного кулона размером 10 на 13 миллиметров она позолоченная. "Он нереально крутой! Кому надо - поймет, что это вирус, кто не поймет, просто подумает, что оригинальный кулончик" - такие отзывы оставляют пользователи на сайте интернет-магазина.

А вот петербурженка Виктория Рыжкова, у которой есть несколько ювелирных украшений "медицинской тематики", считает, что на этот раз ювелиры просто решили "хайпануть" на пандемии.

- Кулон в виде коронавируса точно меня не вдохновит и не сделает счастливее, особенно если учесть, во что превратился мир из-за COVID-19, - пояснила она. - В каком случае я бы купила, но не стала носить? Только если бы вся прибыль от этой коллекции была направлена на помощь врачам, больницам, нуждающимся. И, возможно, спустя годы, глядя на этот ни разу не надетый кулон, я вспоминала бы, как все мы объединились ради глобальной цели сохранить жизнь.

Кстати

Представитель сайта бесплатных объявлений Дарья Кишинская пояснила корреспонденту "РГ", что решение игнорировать тему коронавируса принято сознательно.

- Объявления о продаже товаров или услуг для лечения или профилактики коронавируса, а также предложения, содержащие спекуляцию на этой теме, блокируются системой модерации, - говорит она.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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