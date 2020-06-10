Пандемия принесла миру ряд неоднозначных креативных идей. В виде коронавируса появились сладости, ювелирные украшения, мягкие игрушки. Корреспондент "РГ" поинтересовалась, кто и зачем их делает - и покупает.

На популярном сайте частных объявлений по слову "коронавирус" больше ничего нет, список поисковой выдачи остается пустым. Хотя еще совсем недавно здесь можно было найти торты, пирожные, букеты из сухофруктов с таким названием. Частный кондитер Наталья считает, что спрос на продукцию - отчасти мейнстрим, а отчасти - психологическая защита.

- Мы со всех сторон слышим, какое это страшное и коварное заболевание, - рассуждает она. - Поэтому для собственного спокойствия можно купить торт "Коронавирус" и съесть его - как бы уничтожить опасность.

Психологи считают подобные реакции нормой - защищать свое душевное спокойствие можно и такими способами. Однако врачи подчеркивают: делать это надо не вместо, а вместе с применением общепринятых мер безопасности и гигиены. Иначе от заболевания никакой ритуал не защитит.

- Часто мы материализуем свои страхи, чтобы избавиться от них. Например, сжигаем на Масленицу чучело зимы, потому что зима является наиболее тяжелым временем года, - поясняет директор института психологии РГПУ имени Герцена Светлана Безгодова. - Эти ритуалы берутся из архаической части нашего создания, поэтому в крайних ситуациях мы возвращаемся к ним, чтобы справиться с тревогой.

В интернете есть самые разные предложения съедобных "коронавирусов". Например, торт из гречневой муки (самый кризисный продукт в России) и крема на кокосовых сливках.

За две тысячи рублей можно купить коронавирус, связанный крючком. В описании игрушки указано: "диаметр - около 30 сантиметров, характер - убийственный".

Отличительный признак всех "коронавирусных" изделий - корона. У серебряного кулона размером 10 на 13 миллиметров она позолоченная. "Он нереально крутой! Кому надо - поймет, что это вирус, кто не поймет, просто подумает, что оригинальный кулончик" - такие отзывы оставляют пользователи на сайте интернет-магазина.

А вот петербурженка Виктория Рыжкова, у которой есть несколько ювелирных украшений "медицинской тематики", считает, что на этот раз ювелиры просто решили "хайпануть" на пандемии.

- Кулон в виде коронавируса точно меня не вдохновит и не сделает счастливее, особенно если учесть, во что превратился мир из-за COVID-19, - пояснила она. - В каком случае я бы купила, но не стала носить? Только если бы вся прибыль от этой коллекции была направлена на помощь врачам, больницам, нуждающимся. И, возможно, спустя годы, глядя на этот ни разу не надетый кулон, я вспоминала бы, как все мы объединились ради глобальной цели сохранить жизнь.

Кстати

Представитель сайта бесплатных объявлений Дарья Кишинская пояснила корреспонденту "РГ", что решение игнорировать тему коронавируса принято сознательно.

- Объявления о продаже товаров или услуг для лечения или профилактики коронавируса, а также предложения, содержащие спекуляцию на этой теме, блокируются системой модерации, - говорит она.