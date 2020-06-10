В Петербурге вербовщика террористической организации осудили на 10 лет

В Петербурге 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы виновного в вербовке в террористическую организацию "Хизб ут-Тахрир аль Ислами", деятельность которой запрещена в России.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, противоправная деятельность мужчины была пресечена во время оперативно-розыскных мероприятий ведомства.

В Следственном комитете по Ленинградской области конкретизируют, что вербовка на территории региона, а также в Северной столице, велась с января 2018 по март 2019 года. Следствие установило, что подсудимый проводил собрания, где знакомил граждан с идеологией террористической организации.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга отмечают, что на судебном заседании мужчина заявил, что полностью признает свою вину. Из десяти лет лишения свободы, которые определены ему судом, три года осужденный проведет в тюрьме, семь - в колонии строгого режима.