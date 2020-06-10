В Петербурге выявили мошенничество с продуктовыми наборами для детей

Прокуратура Петербурга обнаружила нарушения в продуктовых наборах для воспитанников детских садов, которые выдаются в период противоэпидемических ограничений. По информации надзорного ведомства, в Кронштадтском районе города выявлены факты покушения на мошенничество.

- В период с 1 по 5 июня 2020 года дошкольным образовательным учреждениям района ООО "СоцПит" выданы продуктовые наборы, в состав которых входили консервы, - сообщили в прокуратуре. - Проверка показала, что содержимое рыбных консервов с этикеткой "Сайра" не соответствует маркировке производителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ "Покушение на мошенничество". Кроме того, если в дальнейшем лабораторная экспертиза покажет проблемы с качеством консервов, "будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений".