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10.06.2020 12:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге выявили мошенничество с продуктовыми наборами для детей

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Прокуратура Петербурга обнаружила нарушения в продуктовых наборах для воспитанников детских садов, которые выдаются в период противоэпидемических ограничений. По информации надзорного ведомства, в Кронштадтском районе города выявлены факты покушения на мошенничество.

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- В период с 1 по 5 июня 2020 года дошкольным образовательным учреждениям района ООО "СоцПит" выданы продуктовые наборы, в состав которых входили консервы, - сообщили в прокуратуре. - Проверка показала, что содержимое рыбных консервов с этикеткой "Сайра" не соответствует маркировке производителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ "Покушение на мошенничество". Кроме того, если в дальнейшем лабораторная экспертиза покажет проблемы с качеством консервов, "будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений".

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