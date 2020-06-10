Витушка, заспенник, посыпушка, пряженик, прясновник, гороховый сочень - это все названия вологодских пирогов. Секреты их приготовления местные хозяйки раскрывают в онлайн-марафоне, который проходит ко Дню России, с 6 по 12 июня.

Каждый день хранители кулинарных традиций из разных уголков области выкладывают видеоролики, в которых наглядно показывают, как правильно печь аутентичные пироги.

Эстафету открыло Вепсское сельское поселение Бабаевского района. Тамошние жители поделились "пирогами для зятя". Именно такой выпечкой теща угощала зятя при первом его приходе в гости в родительский дом молодой жены после свадьбы. Сканец (тонкие хрустящие лепешки) раскатывали из пшеничного теста, начиняли сахарным песком и быстро обжаривали на сковороде в сливочном масле.

Искусница из деревни Сорожино Харовского района научила зрителей местным традиционным пирогам - посыпушке и рыбнику со щукой. К слову, блюда из рыбы здесь весьма популярны. В Сорожино каждое лето даже отмечают праздник Кубенской ухи.

Устюжна - это тот самый город, где происходит действие "Ревизора". Как известно, Хлестаков остался крайне недоволен обедом в провинциальном трактире. Но это потому, что он не пробовал фирменного слоеного пирога с картошкой, грибами и зеленым луком. Рецепт старинный, а вот название гоголевское - "От городничего". Того самого, Сквозник-Дмухановского.

В Нюксенском районе кулинарную эстафету подхватили особым, праздничным пирогом - здесь испекли витушку по-нюксенски. На востоке Вологодчины ее называют царицей сдобных пирогов. Подавалась витушка на самые торжественные застолья, делалась из белой муки. Испечь витушку могла не каждая хозяйка - это было отдельное мастерство. Хорошая витушка всегда высоко поднимается, а главная ее особенность - украшение символами жизни и плодородия: "гуськами", "завитками", "жгутиками" - древними знаками, идущими из глубины веков, означающими пожелание долгой и благополучной жизни.

Впрочем, у каждого района свой царь пирогов. В Кичменгско-Городецком - пирог-пряженик, в Вологодском - рыбник с судаком. А впереди еще мастер-классы по приготовлению блинного пирога, морковника, ягодника, пирога со снетком, обрядового печенья "Кулики", свадебного каравая и многого другого. Вологодские пироги всегда отличались разнообразием.

На заметку

Онлайн-марафон "Пироги Вологодчины" проходит на странице "Центра народной культуры".