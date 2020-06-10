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10.06.2020 12:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как испечь пирог для зятя

Текст: Евгения Цинклер (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 125(8179)
Витушка, заспенник, посыпушка, пряженик, прясновник, гороховый сочень - это все названия вологодских пирогов. Секреты их приготовления местные хозяйки раскрывают в онлайн-марафоне, который проходит ко Дню России, с 6 по 12 июня.
Фото: Центр народной культуры Вологодской области Фото: Центр народной культуры Вологодской области
Фото: Центр народной культуры Вологодской области

Каждый день хранители кулинарных традиций из разных уголков области выкладывают видеоролики, в которых наглядно показывают, как правильно печь аутентичные пироги.

Фото: Bruno Vanwalscappel, Inrap
Во Франции обнаружен "пирог" 2000-летней давности

Эстафету открыло Вепсское сельское поселение Бабаевского района. Тамошние жители поделились "пирогами для зятя". Именно такой выпечкой теща угощала зятя при первом его приходе в гости в родительский дом молодой жены после свадьбы. Сканец (тонкие хрустящие лепешки) раскатывали из пшеничного теста, начиняли сахарным песком и быстро обжаривали на сковороде в сливочном масле.

Искусница из деревни Сорожино Харовского района научила зрителей местным традиционным пирогам - посыпушке и рыбнику со щукой. К слову, блюда из рыбы здесь весьма популярны. В Сорожино каждое лето даже отмечают праздник Кубенской ухи.

Устюжна - это тот самый город, где происходит действие "Ревизора". Как известно, Хлестаков остался крайне недоволен обедом в провинциальном трактире. Но это потому, что он не пробовал фирменного слоеного пирога с картошкой, грибами и зеленым луком. Рецепт старинный, а вот название гоголевское - "От городничего". Того самого, Сквозник-Дмухановского.

В Нюксенском районе кулинарную эстафету подхватили особым, праздничным пирогом - здесь испекли витушку по-нюксенски. На востоке Вологодчины ее называют царицей сдобных пирогов. Подавалась витушка на самые торжественные застолья, делалась из белой муки. Испечь витушку могла не каждая хозяйка - это было отдельное мастерство. Хорошая витушка всегда высоко поднимается, а главная ее особенность - украшение символами жизни и плодородия: "гуськами", "завитками", "жгутиками" - древними знаками, идущими из глубины веков, означающими пожелание долгой и благополучной жизни.

Впрочем, у каждого района свой царь пирогов. В Кичменгско-Городецком - пирог-пряженик, в Вологодском - рыбник с судаком. А впереди еще мастер-классы по приготовлению блинного пирога, морковника, ягодника, пирога со снетком, обрядового печенья "Кулики", свадебного каравая и многого другого. Вологодские пироги всегда отличались разнообразием.

На заметку

Онлайн-марафон "Пироги Вологодчины" проходит на странице "Центра народной культуры".

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