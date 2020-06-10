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10.06.2020 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У чиновницы на российско-норвежской границе изъяли экспонаты

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Сотрудники международного автомобильного пункта пропуска Борисоглебск на российско-норвежской границе изъяли у жительницы Мурманска незадекларированные предметы, включенные в состав Музейного фонда РФ. Об этом сообщила представитель пресс-службы Мурманской таможни Алла Свешникова.

Фото: iStock
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- Всего обнаружено 15 вещей, - отметила Алла Свешникова. - Это предметы женской военной форменной одежды, головные уборы - пилотка, форменный берет, медицинская косынка. Также среди них оказались носовой платок с вышивкой, карманное зеркало, почтовый конверт, тканевый кисет с небольшим количеством вещества растительного происхождения, керамическая сахарница. Все предметы женщина везла в личном багаже и не имела разрешительных документов на вывоз культурных ценностей из России.

К слову, женщина оказалась директором Мурманского областного краеведческого музея. Она пояснила, что везла музейные предметы для выставки "Женщина и война", которая проходила в норвежском городе Киркенесе и не знала о том, что данные предметы необходимо декларировать.

В итоге таможня возбудила по данному факту два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей". Изъятые вещи переданы в ОМВД России по Печенгскому району Мурманской области для предварительного расследования. Кроме того, в отношении Мурманского областного краеведческого музея возбуждены и переданы в суд два дела об административных правонарушениях.

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