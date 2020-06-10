С конца марта по всей стране работал волонтерский проект #Мывместе - добровольцы разных возрастов, профессий и взглядов помогали пожилым людям соблюдать самоизоляцию, доставляя для них лекарства и продукты. Акция официально заканчивается, но уже очевидно, что она дала старт новым волонтерским проектам.

- Скажите, вы нас не бросите? Мы уже и не знаем, как без вас жить. Дело в том, что мы оба приболели, а в холодильнике шаром покати. И лекарство от давления купить надо...

Конечно не брошу. Два с лишним месяца я выполняла заявки этой милейшей пожилой пары очень любящих друг друга людей. Список продуктов знаю наизусть: один пакет молока, два - кефира, хлеб с отрубями, ну и так далее. Для них я организовывала машину, чтобы свозить к врачу, караулила в магазине какой-то необыкновенный гуляш, искала букет к годовщине свадьбы в разгар пандемии, когда все цветочные лавки были закрыты... Теперь они навсегда останутся в моей жизни, вне зависимости от болезней, погоды и настроения.

И так - почти у всех. "Своими" стариками обзавелись за время проекта большинство волонтеров. Одинокий дедушка, который прошел всю войну, а теперь борется за жизнь, выискивая по отдаленным аптекам необходимое ему льготное лекарство, - ну как его бросить, зная, что тогда он сам отправится в сложное путешествие за таблетками на трех видах транспорта... Интеллигентная девяностолетняя бабушка, у которой есть и дети, и внуки, да только все давно живут в других странах - ну как не звонить ей время от времени, чтобы узнать, не сходить ли за хлебом, поинтересоваться здоровьем, да и просто словом перекинуться...

- Невероятно радостно, когда старик и юноша общаются друг с другом с неподдельным интересом. И то, что между ними два поколения, им совершенно не мешает. А ведь в обычной жизни они бы не встретились - у них просто не было поводов узнать друг о друге, - говорит волонтер Ганна Морозова. - Вы знаете, это тот самый случай, когда не было бы счастья, но несчастье помогло. Пришедшая беда сплотила людей и открыла в них лучшее. Как ведь бывает. Мы, может, и хотели бы творить добро, но бежим, торопимся и просто не знаем, что человеку за соседней дверью плохо, а мы могли бы ему легко помочь, сделав малость, - да хотя бы сходив в магазин.

Это тот самый случай, когда не было бы счастья, но несчастье помогло. Пришедшая беда сплотила людей

Проект сломал стереотип о том, что волонтерство - удел студентов. Организаторы пытались нарисовать портрет "среднего" участника проекта #Мывместе - получилось плохо. Уж очень разные люди здесь собрались. Бизнесмен на дорогой машине везет бабушке молоко и творожок "по акции", бухгалтер обзванивает аптеки в поисках льготного лекарства, доцент едет на другой конец города, чтобы раздобыть для заявителя редкий фильтр для воды - все это рядовые эпизоды.

А вот руководят ими мальчишки и девчонки. Так получилось, что сложную роль координаторов исполняют студенты-медики. Самый младший из них и вовсе школьник - Дмитрию Шифрину, который курирует работу в Красногвардейском районе, всего шестнадцать лет. Это не мешает ему распределять заявки и принимать отчеты об их выполнении у людей вдвое, а то и втрое его старше.

Судя по всему, дело в том, что призыв присоединиться к акции пришел ко всем с рассылкой от Госуслуг. Для тех, кто на время пандемии остался без регулярной работы, это оказалось отличной возможностью сменить деятельность и почувствовать себя полезным. Большинство занялись волонтерством впервые. И очень воодушевились. Работа добровольцев быстро выплеснулась за рамки доставки продуктов и лекарств.

Вначале волонтеры радовали бабушек и дедушек вкусными сюрпризами: если видели, что заявитель явно бедствует, докладывали в пакет с продуктами вкусности от себя. Потом стали решать бытовые проблемы, просто скидываясь деньгами. Одной бабушке купили кровать, другой - электроплитку, третьей - кресло-каталку, четвертой - месячный запас жизненно важного лекарства... В каждом районе Петербурга таких примеров очень много.

Дальше всех пошел Дмитрий Глебов. Он создал собственный проект - "Тимуровцы 2.0". Поскольку Дмитрий профессиональный строитель, то и помогать нуждающимся он решил тем, что умеет лучше всего. Его команда единомышленников приводит в порядок жилье тех, кому не по силам даже простой косметический ремонт. Причем среди подопечных как немощные старики, так и, например, юноша с ДЦП и мать-одиночка.

Многие из тех, кто впервые приобщился к волонтерству, с удивлением и восторгом узнали, что помогать - легко и приятно, а простое спасибо порой вдохновляет больше, чем материальное вознаграждение. "Самоизоляция закончилась, а помогать я уже привык. Куда податься?" - самая популярная тема для обсуждений в волонтерских чатах. Теперь те, кто прежде не имел ничего общего с добровольчеством, присоединяются к другим проектам, чтобы продолжать поддерживать и помогать.

И в этом, на мой взгляд, самый важный результат проекта.

Цифра

19,3 тысячи заявок петербуржцев старше 65 лет выполнили волонтеры проекта #Мывместе.

Тем временем

Центр городских волонтеров Петербурга выпустил видеоролик, в котором координаторы и пенсионеры говорят добрые слова участникам проекта #Мывместе, работавшим во время пандемии. "Люди часто звонят на горячую линию и спрашивают, как они могут отблагодарить своих помощников, ведь денег и шоколадок волонтеры не берут. Мы придумали, как дать им такую возможность", - объясняют авторы проекта.