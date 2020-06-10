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10.06.2020 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обвиняемый в организации убийства лидер "тамбовской" ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин) доставлен в город для проведения следственных действий.

Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости
Лидера тамбовской ОПГ обвинили в убийстве депутата Старовойтовой

В настоящее время Барсуков отбывает 24-летний срок в исправительной колонии в Кировской области, он было сужден в 2016 году. Среди доказанных преступлений - рейдерские захваты, вымогательства, убийства. Обвинение в организации убийства Старовойтовой ему было предъявлено уже после постановления приговора, однако Барсуков вину не признал.

По неофициальной информации, сделать это удалось после того, как экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко заключил сделку со следствием и дал показания. Сам он был осужден в 2015 году за соучастие в этом убийстве на 17 лет колонии строгого режима.

Накануне Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство Михаила Глущенко об отказе от его ходатайства об условно-досрочном освобождении, оно будет рассмотрено сегодня.

- Глущенко будет участвовать по видеоконференцсвязи, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Происшествия Правосудие Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве Галины Старовойтовой

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