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10.06.2020 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Две сочинки незаконно получили более миллиона рублей соцвыплат

Текст: Ирина Белова

Центральный районный суд Сочи рассмотрел уголовные дела в отношении двух местных жительниц по статье о "мошенничестве при получении социальных выплат". Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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Суд установил, что женщина 1950 года рождения изготовила и предоставила в управление Пенсионного фонда РФ в Сочи заведомо ложные справки о своей инвалидности и с ноября 2009 года по февраль 2020-го незаконно получила социальные выплаты на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Еще более 160 тысяч рублей подсудимая незаконно получила с декабря 2013 года по декабрь 2015-го от управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Центральном районе Сочи в качестве ежемесячной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Так же поступила и вторая подсудимая 1972 года рождения, незаконно получив соцвыплаты на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Суд назначил им наказание в виде штрафа: первой - 110 тысяч рублей, а второй - 100 тысяч рублей.

Оба приговора вступили в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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