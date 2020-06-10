Новости

Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина 17:08
Хуснуллин высоко оценил работу по ремонту дорог в Белгородской области 17:07
Вышел русский трейлер фильма Уэса Андерсона "Французский вестник" 17:01
Белорусские военные примут участие в параде Победы на Красной площади 17:00
В Сеть попал интерьер будущего серийного электрокроссовера Nissan 17:00
В Воронеже в подъезде нашли 10-дневную девочку 16:56
ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Симферополе 16:56
Опытный самолет МС-21-300 прилетел в Ульяновск для покраски 16:54
Найдена древняя "инструкция" по строительству Великой китайской стены 16:53
Госдума приняла закон, повышающий оперативность работы спасателей 16:46
На Ставрополье начали снимать ограничения режима самоизоляции 16:44
На Кубани на 13 суток арестовали девушку, прыгавшую по машинам ДПС 16:42
Специалисты назвали "беспробочные" часы для выезда завтра на дачу 16:40
В Крыму полицейских обвинили в халатности после гибели 6-летней девочки 16:29
В Швейцарии из-за пандемии опасаются возврата китайского массового туризма 16:27
Ученые Союзного государства объединят усилия для разработки вакцины 16:22
Как выглядят представители новых рас в продолжении "Ведьмака" 16:20
В Ижевске 17-летняя девушка умерла на вечеринке со сверстниками 16:18
Житель Гватемалы случайно нашел в своем доме бесценные фрески майя 16:15
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды 16:12
Новый фильм Уэса Андерсона выйдет в прокат в России осенью 16:09
МИД РФ: Лукашенко посетит Парад в Москве 24 июня 16:06
Егоров: Отрасль ЖКХ потеряла 70-80 млрд рублей за последние три месяца 16:04
В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки 16:04
Четырехдневка отменяется: АвтоВАЗ будет собирать машины ударными темпами 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Как избежать перегрева в жару
Как избежать перегрева в жару
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
10.06.2020 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Симферополе

Текст: Илья Изотов (Симферополя)

ФСБ опубликовала видеозапись задержания и обысков в домах подозреваемых в подготовке на рынке Симферополя террористического акта.

Задержание произошло сразу в нескольких районах города, в том числе в многоэтажке и нескольких частных домах. При силовой поддержке вооруженных бойцов спецподразделения ФСБ следователи провели обыски у подозреваемых и зачитали им обвинения.

Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

Дома у террористов были найдены пистолеты и патроны к ним, холодное оружие, а также самодельное взрывное устройство с детонатором в виде колбы, начиненное поражающими элементами - металлическими шариками. В доме другого участника террористической группы был обнаружен детонатор к взрывному устройству с фитилем. Также были найдены листовки с фашистской символикой и текстом, призывающим "свергнуть существующую преступную власть России любой ценой".

По версии следствия, задержанные готовились к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков Симферополя, а также занимались пропагандой идей терроризма и экстремизма в интернете. Это доказывают изъятые у подозреваемых средства связи и электронные носители информации. Также они указывают на связь задержанных с радикалами националистических формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по части 1 статьи 205 и части 1 статьи 205.2 УК России (подготовка к осуществлению теракта, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Выявляются возможные сообщники террористов. Вскоре суд изберет им меру пресечения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Республика Крым Симферополь РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года
В Кремле назвали подтвердившие участие в Параде Победы страны
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Попова: Темпы прироста случаев заражения коронавирусом снижаются
На Украине возбудили дело против Порошенко
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир