ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Симферополе

ФСБ опубликовала видеозапись задержания и обысков в домах подозреваемых в подготовке на рынке Симферополя террористического акта.

Задержание произошло сразу в нескольких районах города, в том числе в многоэтажке и нескольких частных домах. При силовой поддержке вооруженных бойцов спецподразделения ФСБ следователи провели обыски у подозреваемых и зачитали им обвинения.

Дома у террористов были найдены пистолеты и патроны к ним, холодное оружие, а также самодельное взрывное устройство с детонатором в виде колбы, начиненное поражающими элементами - металлическими шариками. В доме другого участника террористической группы был обнаружен детонатор к взрывному устройству с фитилем. Также были найдены листовки с фашистской символикой и текстом, призывающим "свергнуть существующую преступную власть России любой ценой".

По версии следствия, задержанные готовились к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков Симферополя, а также занимались пропагандой идей терроризма и экстремизма в интернете. Это доказывают изъятые у подозреваемых средства связи и электронные носители информации. Также они указывают на связь задержанных с радикалами националистических формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по части 1 статьи 205 и части 1 статьи 205.2 УК России (подготовка к осуществлению теракта, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Выявляются возможные сообщники террористов. Вскоре суд изберет им меру пресечения.