ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

- Подозреваемые, к счастью, были изобличены в тот момент, когда только готовились к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, - пояснили в ФСБ. - Также они пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма.

Оперативные разработки спецслужб говорят о том, что задержанные поддерживали связь с активистами радикальных украинских сил, которые воюют на юго-востоке Украины на стороне националистов.

У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства, холодное и стрелковое оружие, боеприпасы и средства связи с информацией о подготавливаемых преступлениях. Сейчас следователи устанавливают возможных пособников задержанных. Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 205 статье УК РФ за подготовку к теракту и публичные призывы к терроризму. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет.