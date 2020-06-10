Членам гаражных кооперативов в Крыму разрешили оформить землю в аренду, но воспользоваться такой возможностью смогли не многие. С чем на практике приходится сталкиваться владельцам автобоксов при "гаражной амнистии" и почему она буксует, узнавал корреспондент "РГ".

- Проблему наши активисты поднимают как минимум последние пять лет, но за это время ничего не изменилось, - говорит активистка гаражного движения Симферополя Антонина Бойченко.

Только в Симферополе сегодня более 60 гаражных кооперативов. Речь не о тех металлических коробках, которые разбросаны по дворам многоэтажек. Их демонтировали даже во время самоизоляции и будут убирать впредь. Проблема в капитальных гаражах, владельцы которых хотят узаконить свою недвижимость, но не могут этого сделать. Средний гаражный кооператив - это 180-200 капитальных боксов. Но есть и те, в которых до 1000 членов объединения. Еще в 2016 году более 4000 участников девяти гаражных кооперативов Симферополя обратились к администрации города, посчитав назначенную им арендную плату кабальной.

- Всем выставляли счета за аренду земли кооперативом как за коммерческую недвижимость, - рассказывает Антонина. - Нашему объединению, например, рассчитали размер платы за один гектар около 700 тысяч рублей в год, с чем мы не согласились.

При этом активисты подсчитали, что, если бы гаражи были оформлены в собственность граждан, то в качестве налога на недвижимость физических лиц они платили бы за тот же один гектар не более 100 тысяч рублей в год. Они многократно подавали заявления в горадминистрацию с просьбой поставить их кооператив на учет по коду 2.7.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков (хранение автотранспорта). Однако там всякий раз дают отрицательный ответ либо переносят рассмотрение заявления.

В марте очередной отказ горадминистрация мотивировала тем, что инициировать внесение изменений в правила землепользования и застройки может только собственник земельного участка, которым является муниципалитет. В итоге автолюбители отказываются платить завышенную, по их мнению, цену аренды.

- Никто не платит за землю, потому что есть изначально выданные кооперативам еще в советское время документы, в которых написано, что пользование землей безвозмездное и бессрочное, - говорит активистка.

В этой ситуации страдают все. Муниципалитеты теряют доходы, автолюбители не могут полноценно распоряжаться недвижимостью. Ведь членство в гаражном кооперативе нельзя передать по наследству, бокс нельзя застраховать и легально продать. И хотя такие сделки все же осуществляются, с юридической точки зрения они крайне уязвимы. Разрешить проблему могла бы "гаражная амнистия", законопроект о которой на федеральном уровне появился еще в 2017 году. В Крыму она уже началась.

- В рамках своих полномочий мы сделали первый шаг, - рассказала "РГ" председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Государственного совета Крыма Евгения Добрыня. - Кооперативы получили право внеконкурсной аренды занимаемой ими земли, за исключением тех, которые расположены на инженерных сетях, где их не должно быть в принципе. Муниципалитеты включили их в генеральные планы городов и поселков. Таким образом, гаражные кооперативы, созданные в советское и украинское время, могут легализоваться. Этот процесс идет уже несколько лет. Другое дело, что требуется согласование комиссий, а это происходит не быстро.

Вместе с тем, отметила депутат, в приморских городах и поселках гаражи используются не по прямому назначению и давно превратились в уродливую форму гостиничного бизнеса. В приморской полосе их сдают отдыхающим, особенно часто - эллинги.

- Видела пятиэтажный эллинг с лифтом, - говорит Евгения Добрыня. - Легализовать в правовом поле такие постройки, на мой взгляд, не в интересах Крыма. Поэтому "гаражную амнистию" нам нужно проводить очень аккуратно.

На федеральном уровне законопроект об "амнистии" регламентирует регистрацию нежилых построек в составе комплекса гаражей и вводит раздел о государственном кадастровом учете нежилых построек. Предполагается, что в законодательстве пропишут юридические понятия "гаражный кооператив", "коллективный гараж", "индивидуальный гараж", "машино-место" и иные термины, которых сейчас нет либо они размыты.

Также будет определен перечень документов для подтверждения права собственности на индивидуальный гараж в составе кооператива. Это могут быть чеки на оплату коллективных взносов или расходов. Перечень документов для приватизации земли под гаражом дополнительно определят местные власти. Все это должно существенно упростить жизнь тем, кто построил свои "автодома" до 2004 года, когда в РФ был принят Градостроительный кодекс.

По оценкам активистов, принятие "амнистии" может поднять стоимость капитальных боксов в Симферополе на 15-20 процентов (сейчас в городе их продают примерно за 350 тысяч рублей).

Тем временем

Весной администрация Симферополя решила снести почти 295 металлических гаражей в районе улицы Никанорова, "размещенных там без правовых оснований". О предстоящем сносе пользователей информировали заранее. При аналогичной ситуации в Ялте на улице Блюхера местные власти предложили найти компромисс: перенести гаражи на другую площадку или построить многоуровневую парковку на этом месте.