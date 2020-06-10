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10.06.2020 17:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Адыгеи поставил задачи перед строительной отраслью региона

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание с заинтересованными ведомствами по развитию строительной отрасли и реализации масштабных строительных проектов в рамках госпрограмм и нацпроектов.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", реконструкции очистных сооружений в Майкопе, завершения строительства магистрального водовода, а также исполнения республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".

Фото: Алексей Гусев
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По информации министра строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства РА Валерия Картамышева, в рамках нацпроекта утвержден региональный проект "Жилье", которым предусмотрено к 2024 году ввести 2,1 миллиона квадратных метров жилой площади. В частности, в прошлом году в регионе уже сдано в эксплуатацию 257 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 137,4 процента к показателю 2018 года. Ожидаемый ввод жилья в текущем году составляет свыше 262 тысяч квадратных метров, из которых 152 тысячи квадратных метров - многоквартирное жилье.

Во время обсуждения этого вопроса выступили руководители ведомств, курирующие вопросы архитектуры и градостроительства, стройнадзора и работу кредитных организаций.

Глава республики Мурат Кумпилов указал на важность соблюдения норм плотности застройки, синхронизации работ по благоустройству и озеленению на вводимых объектах, а также использования в отрасли новых банковских продуктов.

"Особое внимание должно быть уделено качеству строительно-монтажных работ. В данной части необходимо усилить контроль со стороны надзорных органов за строительными работами. Вместе с тем главы муниципальных образований должны обеспечить строгий контроль за выделением земельных участков. Кредитные организации тоже должны стать полноценными участниками процессов в строительной сфере с учетом предоставляемых государством мер поддержки", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

При обсуждении вопроса увеличения объемов индивидуального жилищного строительства руководитель региона отметил важность наличия в муниципалитетах инженерной инфраструктуры на участках застройки. В рамках реализации индивидуального плана социально-экономического развития Адыгеи на разработку проектно-сметных документаций в текущем году заложено около 85 миллионов рублей. Главам муниципальных образований необходимо принять все меры для их освоения, чтобы мотивировать индивидуальных застройщиков к активной работе. Одним из резервов для привлечения дополнительных федеральных средств в республику является развитие комплексной застройки территорий. Это позволит упорядочить архитектуру строительства, добиться выполнения всех градостроительных нормативов по благоустройству, озеленению, наличию зон отдыха, объектов соцкультбыта и т. д.  

В ходе совещания также была заслушана информация мэра Майкопа Андрея Гетманова о работе на первом этапе пускового комплекса реконструкции городских очистных сооружений. Общая стоимость работ составит свыше 1,2 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит до 2022 года увеличить производительность очистных сооружений до 160 тысяч кубических метров в сутки. В перспективе мощности будут доведены до 200 тысяч кубических метров воды в сутки в ходе ввода в эксплуатацию второго и третьего пускового комплекса.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что данный проект стратегически важен в целях дальнейшего развития республиканской столицы.

"Для городской инфраструктуры - это масштабный объект, требующий к себе особого внимания. Его реконструкция даст нам возможность эффективно продвигать перспективные инвестиционные проекты с учетом соблюдения требований экологической безопасности", - отметил глава республики.

Отдельно на совещании были обсуждены вопросы о ходе строительства водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопа и Майкопского района. По информации руководителя ГБУ РА "Стройзаказчик" Аслана Абрегова, для завершения строительства водовода в 2020 году необходимо выполнить строительно-монтажные работы по первому пусковому комплексу (водозабор на реке Цица и прокладка водовода протяженностью 5 километров) на сумму 180,7 миллиона рублей, а также по второму пусковому комплексу (прокладка трубопровода к источникам протяженностью 9,5 километра, строительство водозабора на ручье Водопадистый с водопроводом протяженностью 14 километров) на сумму свыше одного миллиарда рублей. Все работы ведутся в соответствии с планом.

Фото: Алексей Гусев
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"В этом году мы должны завершить данный объект. Необходимо усилить взаимодействие всех ведомств, которые участвуют в проекте. Новая ветка водовода должна решить стратегические вопросы  обеспечения населения питьевой водой, и важно эффективно реализовать все запланированные мероприятия, а также провести усовершенствование действующих скважин", - сказал Мурат Кумпилов.

В завершение совещания был обсужден ход реализации республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на период до первого сентября 2025 года. По данным заместителя министра строительства, транспорта ЖК и дорожного хозяйства РА Рамазана Ляфишева, по нацпроекту "Жилье и городская среда" до первого сентября 2025 года в республике предусмотрено к расселению 29 аварийных многоквартирных домов общей площадью 7,9 тысячи квадратных метров, в которых проживает 425 человек. Сформированы этапы расселения, и в рамках одобренных заявок планируется дальнейшее освоение средств Фонда ЖКХ. Со всеми муниципальными образованиями, участвующими в реализации программы, заключены соглашения.

Глава республики подчеркнул, что мероприятия в сфере строительства жилья, в которых участвует регион, должны быть эффективно реализованы.

"Все взятые на себя обязательства в строительной сфере мы должны выполнить. Главы муниципальных образований и минстрой обязаны взять под личный контроль достижение целевых показателей", - подчеркнул Мурат Кумпилов. 

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