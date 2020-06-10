Каждый день в волгоградском штабе волонтеров начинается с измерения температуры и инструктажа. Студенты и горожане более старшего возраста, располагающие свободным временем в период самоизоляции, оказывают помощь старикам и инвалидам, которым тяжело самим ходить в магазин.

Студенты в свободное время оказывают помощь старикам и инвалидам, которым тяжело самим ходить в магазин. Фото: Максим Коротченко

- Сначала этим занялись студенты медицинского университета, но сейчас подключились все, и нашим добровольцам от 18 до 50 лет.

Обычно рабочий день волонтера заканчивается часа в два. Хотя бывают и более длинные смены, особенно если предстоит дальний выезд. Администрация региона выделила для волонтерского штаба пять автомобилей, но иногда их не хватает. Порой в день поступает по 180 заявок. Чтобы успеть обеспечить всех, привлекаются добровольцы с личным транспортом.

- Я инструктор в автошколе, в данный момент не работаю, есть время. По телевизору узнал про штаб, позвонил и спросил, нужна ли моя помощь, - рассказывает водитель Павел Самодайкин. - Моя задача - доставить волонтеров по адресу. Если есть возможность помочь, я всегда это делаю. Меня родители в детстве учили: относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Иногда бывает тяжело: ездили в отдаленный поселок, накатали 180 километров.

Сначала бригада из двух человек приходит домой к маломобильным гражданам за деньгами и списком продуктов, потом идет в магазин. Есть и другая схема, когда, например, дети стариков переводят волонтерам нужную сумму на счет. Были случаи, когда пенсионеры заказывали по 30 килограммов картошки, просто желая воспользоваться молодежью как грузчиками. Такие заказы не принимаются. Речь не о запасах на полгода, а о самом необходимом. Лимит - 10 килограммов.

- Я в волонтерах уже третью неделю. В день в среднем шесть-семь выездов. В основном нас просят купить продукты, лекарства и оплатить услуги ЖКХ, - говорит студент Эрик Овсепян.

Иногда люди даже за свой счет делают покупки для малообеспеченных земляков. Например, члены клуба смешанных единоборств скинулись, чтобы поддержать самых нуждающихся.

- Эта акция носит патриотический характер. Нам всем следует быть добрее и отзывчивее друг к другу, у нас и лозунг такой: "Единство народа - сильная Россия". Помогаем людям пенсионного возраста, инвалидам, - рассказывает спортсмен Абдул Асдиев. - И чувствуется, что иногда им больше нужно просто доброе слово.

И вот парни с пакетами уже у дверей квартиры. Открывает хозяйка Нина Воробьева. Волонтеры ставят пакеты у порога. Все по инструкции.