В Астраханской области установлена региональная выплата медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией, сообщил "РГ" зампредседателя регионального правительства Дмитрий Овчинников. Доплату получают более 900 специалистов, на эти цели из регионального бюджета выделено 9,3 миллиона рублей, деньги уже зачислены медикам на карты.

В среднем сумма региональной доплаты составляет десять тысяч рублей. Как уточнили в пресс-службе губернатора, ее получают лаборанты, патологоанатомы и врачи первичного звена, которые непосредственно задействованы в очагах распространения коронавирусной инфекции.

В Калмыкии дополнительные денежные выплаты из республиканского бюджета выделены медикам, работающим в обсерваторах, инфекционных госпиталях, изоляционно-диагностических отделениях, выездных акушерских группах и акушерском изоляторе, а также работникам дезинфекционных бригад.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе республиканского минздрава, в обсерваторах врачи, младший и средний медперсонал получают от 25 тысяч до 50 тысяч рублей в расчете на 14 дней. В инфекционных госпиталях за тот же срок медикам полагается уже от 35 тысяч до 75 тысяч рублей. Врачи и медработники в обсервационных и изоляционно-диагностических отделениях (фильтр-боксах), выездных акушерских группах и акушерских изоляторах получают выплаты в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а работники дезинфекционных бригад - 25 тысяч рублей из расчета за месяц.

На эти цели в марте-апреле из республиканского бюджета направлено 23,2 миллиона рублей. В марте выплату получил 191 медработник на сумму 3,7 миллиона рублей, а в апреле - 349 медработников на сумму 19,5 миллиона рублей.

Кроме того, в Калмыкии к профессиональному празднику медсестрам и медбратьям - сотрудникам скорой помощи из регионального бюджета было выплачено по 5 000 рублей и по 3 000 рублей - среднему медицинскому персоналу.

В Волгоградской области установили дополнительную выплату работникам госучреждений, подведомственным комитету социальной защиты региона. Так, надбавка в учреждениях стационарного или полустационарного соцобслуживания с временным или постоянным проживанием составляет 53 670 рублей - столько получат сотрудники, которые находятся на рабочем месте без возвращения домой две недели подряд.

48 303 рубля составляет сумма надбавки для заведующих отделениями. По 26 835 рублей дополнительно получает средний медперсонал. 21 468 рублей - младший медперсонал. 18 785 рублей получат работники, которые не относятся ни к одной из этих категорий.

Сотрудники соцучреждений, помогающие людям на дому, получат по тысяче рублей на компенсацию транспортных расходов.