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10.06.2020 11:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани COVID-19 выявили у самого маленького пациента

Текст: Александр Ершов (Краснодар)

В Краснодарском крае за последние сутки выявлен 81 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Возраст самого маленького пациента за все время пандемии в регионе составил один месяц, рассказали в региональном оперативном штабе.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19

Всего коронавирус за сутки выявлен у 10 детей: у двоих - в Краснодаре (1 месяц и 2 года), Северском (4 года), Гулькевичском (17 лет), Тбилисском (11 лет), Кавказском (4 и 8), Апшеронском (3 и 11), Белореченском (7) и Кореновском районах (6 лет).

Накануне в инфекционной больнице Сочи скончался 67-летний местный житель. COVID-19 у пациента был выявлен 28 мая, он находился на искусственной вентиляции легких в инфекционной больнице № 2. По информации оперштаба, на фоне коронавирусной инфекции у больного развились двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности.

На сегодняшний день на Кубани подтверждено 4655 случаев новой инфекции. Число выздоровевших достигло 3,5 тысячи человек. 47 пациентов умерли, 22 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По данным оперштаба, на 10 июня с подозрением на COVID-19 в медицинские организации края обратились 11690 человек, в том числе 1019 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 13 577 человек. За все время выявлено 67 человек с положительным результатом на коронавирус. Через обсерваторы за время пандемии прошли 10 тысяч 40 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Пандемия коронавируса COVID-19

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