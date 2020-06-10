На Кубани из-за аномальной жары предупредили о лесных пожарах

В лесах Крымского и Абинского районов Кубани введен четвертый класс пожарной опасности, а в 40 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

До 12 июня высокий класс пожароопасности может распространиться на Черноморское побережье, северную часть Кубани, а также на центральные и юго-восточные районы.

Напомним, в Краснодарском крае в последние дни установилась аномальная жара. Столбики термометров доходят почти до 40 градусов.

За минувшие сутки на Кубани загораний сухой растительности не зарегистрировано - пожаров, к счастью, не произошло. Всего с начала этого года зафиксировано 457 случаев возгораний травы и 98 природных пожаров.

МЧС предупреждает, что открытый огонь допускается для сжигания сухой травы и порубочных остатков исключительно с четким соблюдением требований правил противопожарного режима.

Помните: запрещено разводить костры в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев (можно на площадках, отделенных минерализованной полосой, после чего огонь нужно засыпать землей или залить водой); бросать горящие спички, окурки, стекло; засорять лес и лесополосы, полевые участки, бытовым, строительным и другим мусором.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный): "01" - единый телефон спасения; "101" - с мобильных телефонов; 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.