Оправдан фигурант дела о гибели пассажиров катамарана в Волгограде

В среду Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора местной плавбазы, который был одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге 11 июня 2018 года.

Напомним, в тот день известный в регионе политик Дмитрий Хахалев вышел на катамаране на ночную прогулку по реке с 15 пассажирами на борту (это превышение допустимой вместимости на четыре человека). Ходовые огни на катамаране были потушены, и в итоге он врезался в теплоход "Капитан Вечеркин". Спастись удалось лишь пятерым пассажирам. Среди 11 погибших был и сам владелец судна.

Директору плавбазы Леониду Жданову вменяли в вину нарушение правил пользования маломерными судами: он не проверил у хозяина плавдачи документы и не проконтролировал число человек на борту. Но все же суд состава преступления в действиях Жданова не нашел. Впрочем, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Уголовное дело в отношении Хахалева же направили в суд по ходатайству его матери. По ее мнению, это было необходимо для реабилитации погибшего. Но судьи сочли, что вина Хахалева в крушении катамарана подтверждается показаниями свидетелей и заключением эксперта. Основания для его реабилитации отсутствуют.