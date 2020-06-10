Оправдан фигурант дела о гибели пассажиров катамарана в Волгограде

Новости

Трамп объявил о возобновлении своих предвыборных митингов 01:19
ВОЗ объяснила "необычную" смертность от коронавируса в России 00:08
В дюжине городов США полиции запретили использовать удушающие приемы 00:04
Адвокат потерпевшей стороны потребовал проверить все нарушения Ефремова 10.06.2020
Google выпустила бета-версию Android 11 10.06.2020
Принца Бельгии оштрафуют за нарушение карантина 10.06.2020
Госкомпании получат льготные кредиты на цифровую трансформацию 10.06.2020
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката 10.06.2020
Александр Вучич: Россию и Сербию объединяет честная дружба 10.06.2020
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову 10.06.2020
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым 10.06.2020
В Орле передано в суд дело экс-чиновника о подлоге на 33 миллиона 10.06.2020
Белгородские ученые запатентовали десерт для профилактики рака 10.06.2020
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры 10.06.2020
Пентагон: Талибы никогда не угрожали США 10.06.2020
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня 10.06.2020
Президент Болгарии призвал правительство обнародовать контакты с олигархами 10.06.2020
Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах 10.06.2020
На Михаила Ефремова надели электронный браслет 10.06.2020
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 10.06.2020
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 10.06.2020
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 10.06.2020
В Москве обрушился мост 10.06.2020
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 10.06.2020
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 10.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 23:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вины не нашли

Оправдан фигурант дела о гибели пассажиров катамарана в Волгограде
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета", Волгоград)
Российская газета - Столичный выпуск № 126(8180)
В среду Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора местной плавбазы, который был одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге 11 июня 2018 года.

Напомним, в тот день известный в регионе политик Дмитрий Хахалев вышел на катамаране на ночную прогулку по реке с 15 пассажирами на борту (это превышение допустимой вместимости на четыре человека). Ходовые огни на катамаране были потушены, и в итоге он врезался в теплоход "Капитан Вечеркин". Спастись удалось лишь пятерым пассажирам. Среди 11 погибших был и сам владелец судна.

Под Волгоградом рецидивиста задержали за стрельбу по людям

Директору плавбазы Леониду Жданову вменяли в вину нарушение правил пользования маломерными судами: он не проверил у хозяина плавдачи документы и не проконтролировал число человек на борту. Но все же суд состава преступления в действиях Жданова не нашел. Впрочем, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Уголовное дело в отношении Хахалева же направили в суд по ходатайству его матери. По ее мнению, это было необходимо для реабилитации погибшего. Но судьи сочли, что вина Хахалева в крушении катамарана подтверждается показаниями свидетелей и заключением эксперта. Основания для его реабилитации отсутствуют.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Крушение катамарана на Волге

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир