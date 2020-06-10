Проект реконструкции набережной курортного поселка Коктебель сейчас проходит одновременно несколько экспертиз. На слушания для оценки экологического воздействия будущей стройки на окружающую среду жители курорта не пришли, но прислали свои вопросы. Ответы на часть из них также давали дистанционно через интернет. Диалог получился виртуальный.

"РГ" уже рассказывала о проекте реконструкции набережной Коктебеля ("РГ-неделя", "Шезлонги вместо прилавков", N40 от 26.02.2020). Пять функциональных зон, почти два километра променада, расширение пляжей - все за 4 миллиарда рублей, которые государство выделяет на проект. Саму реконструкцию планируют начать осенью, после завершения курортного сезона (если он будет), а пока в Феодосии провели экологические слушания. К моменту их открытия в зале зарегистрировались 17 человек. Местная общественная организация "Гражданский актив Коктебель" настаивала на переносе даты слушаний, поскольку распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова о запрете массовых собраний никто не отменял. Однако организаторы сослались на другой нормативный акт, допускающий проведение слушаний при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

На входе у всех участников измеряли температуру, а в зале строго следили, чтобы никто не снимал маски и перчатки. В итоге активисты и поселковое отделение Союза предпринимателей на слушания не пришли, но прислали свои вопросы по почте.

- Коктебельцам неудобно сюда добираться, - высказал предположение феодосиец, экологический активист и журналист Сергей Ищенко. - Кроме того, я думаю, они таким образом выразили свой протест, когда слушания отказались перенести.

Нужны ли Коктебелю волнорезы и не приведут ли они к застою воды? Каким материалом будут отсыпать расширяющиеся пляжи? Куда денутся местные речки? И не затронет ли реконструкция границы Карадагского заповедника и охранную зону?

- Негативного воздействия на акваторию волнорезы не будут оказывать, - заверил и.о. генерального директора ООО "НПЦ "Берегозащита" Дмитрий Нацвин. - Это подтверждается цифровой моделью проекта, которую мы создали. Буны имеют протяженность 88 метров, в море они выдаются на 55 метров. Пляжи фактически остаются открытыми.

Волнорезов проектируется всего три. Сами пляжи будут отсыпаны шлифованной галькой из смеси осадочных пород из Белореченского карьера Краснодарского края. Никаких мягких пород типа известняка, который может замутить прибрежную полосу и убить местную морскую флору и фауну, не предполагается. От границ заповедника и его охранной зоны реконструкция пройдет вдалеке, так что конфликт на этой почве исключен. Три местных речки - Арматлук, Планерка и Коктебелька - под набережной будут свободно вытекать в море. Кстати, газифицировать объекты на набережной не планируется, соответственно и газовой котельной для отопления торговых и другх павильонов также не предусматривается. Обогреваться они будут исключительно электроприборами. Вопрос о выбросах котельной также волновал общественность. А что будет с существующими на набережной зелеными насаждениями? Увы, часть из них придется вырубить, чтобы потом высадить новые.

- Будут выполнены компенсационные мероприятия, - заверил главный специалист инвестиционно-строительного управления РК Илья Казанков.

Однако вырубят не все, что сейчас растет на набережной. Часть растений, включая краснокнижные, останется - ради них уже внесли изменения в проект.

- Есть уголок набережной перед пляжем, облагороженный нашими сотрудниками, где мы высаживаем растения, разбиваем клумбы, - рассказала директор туристско-оздоровительного комплекса "Приморье" Анна Савченко. - Мы указали на это авторам проекта, и они нас услышали, участок сохранят.

Реконструкция не нанесет ощутимого экологического ущерба поселку или акватории бухты, считают авторы проекта. Поселок вместе с набережной впервые получит централизованную канализацию и очистные сооружения. Самое большое загрязнение воздуха будет на стадии демонтажа существующих строений, и связано оно с работой техники. Но все 14 временных источников негативного воздействия не превысят допустимых норм. Обломки бетона вывезут на тургеневский полигон. Сейчас проект проходит экологическую и историко-культурную экспертизы, которые должны быть завершены до конца лета.

Некоторые активисты, например, возражали против теннисных столов на набережной и фонтана, который, по их мнению, выглядит нелепо на фоне моря и Карадага. На это авторы проекта ответили, что такие формы отдыха и развлечения людей являются "общемировой практикой".

И, судя по всему, так и не найден компромисс с местными предпринимателями, теряющими торговые павильоны. Снесут 45 существующих точек. Пока пострадавшим от реконструкции торговцам могут предложить только материальную компенсацию и первоочередное право аренды торговых площадей, но их, судя по вопросам от Союза предпринимателей, это не устраивает. .

Тем временем

Общественники Коктебеля отреагировали на проведение слушаний вопреки их просьбе о переносе даты.

"На слушаниях зарегистрировалось аж 17 человек, из них только три жителя Коктебеля, (двое из трех, подав заявления с протестом, сразу ушли) остальные - жители Феодосии и других населенных пунктов, - написал в социальной сети глава общественной организации "Гражданский актив Коктебель" Борис Яремко. - В зале - представители администрации, заказчиков и проектировщиков. Жалкое зрелище...".

Активист отметил, что у многих местных жителей нет личного транспорта и на слушания им пришлось бы добираться в переполненных автобусах, а люди старше 65 лет вовсе не смогли бы присутствовать в зале. В этой связи поданы обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор и главе Крыма.

Между тем

Повторные общественные слушания могут состояться лишь в том случае, если Росприроднадзор, проводящий экологическую экспертизу проекта, признает его не соответствующим требованиям природоохранного законодательства. Если же документ пройдет экспертизу без существенных замечаний, новое обсуждение проекта с общественностью не потребуется.