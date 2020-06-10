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10.06.2020 21:17
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Воссоединение Крыма с Россией закономерно и отражает чаяния самих крымчан. Об этом RT заявила член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского, что без "возвращения" полуострова под юрисдикцию Украины наладить отношений между Киевом и Москвой нельзя.

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Сенатор подчеркнула, что украинский лидер лукавит, поскольку Украина утратила самостоятельность во внешней политике, а значит и право говорить о своих "подлинных национальных интересах". По мнению Ковитиди, заявление Зеленского необходимо рассматривать исключительно как часть дежурной антироссийской конъюнктуры.

Ранее президент Украины заявил, что через несколько лет российскому народу "станет стыдно" за присоединение Крыма.

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