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10.06.2020 10:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Туапсе сгорели пять двухэтажных гаражей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В черноморском поселке Новомихайловском Туапсинского района сгорели пять двухэтажных неэксплуатируемых гаражей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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Сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе по улице Парковой поступило накануне в 23.50 диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Объявлен повышенный ранг пожара. В тушении задействовали 42 человека, 15 единиц техники, а также шесть пожарных стволов "Дельта".

В 1.55 пожар удалось локализовать, а в 4.00 полностью потушить.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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