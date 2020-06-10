Под Туапсе сгорели пять двухэтажных гаражей

В черноморском поселке Новомихайловском Туапсинского района сгорели пять двухэтажных неэксплуатируемых гаражей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе по улице Парковой поступило накануне в 23.50 диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Объявлен повышенный ранг пожара. В тушении задействовали 42 человека, 15 единиц техники, а также шесть пожарных стволов "Дельта".

В 1.55 пожар удалось локализовать, а в 4.00 полностью потушить.