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10.06.2020 10:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ушел из жизни известный кубанский журналист Виктор Мальчевский

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: kazak.fm Фото: kazak.fm
Фото: kazak.fm

Сегодня утром в Краснодаре после тяжелой болезни скончался генеральный директор радиостанции "Казак FM" заслуженный журналист Кубани Виктор Мальчевский. Об этом сообщается на официальном сайте радиостанции.

Известный в крае журналист, выпускник журфака Кубанского госуниверситета, автор нескольких книг готовился в скором времени отметить свое 50-летие. Виктор был светлым и жизнерадостным человеком, настоящей творческой личностью, его очень уважали коллеги по работе во всех уголках края.

В СМИ региона начал трудиться с 1992 года, был заместителем ответственного секретаря одной из первой в крае независимой газеты "Юг". После этого его творчество было связано с радио и тележурналистикой.  В ГТРК "Кубань" Мальчевский трудился редактором информационной службы и старшим редактором редакции художественно-публицистических программ.

С 2000 года - сотрудник главной краевой телерадиокомпании "Новое телевидение Кубани" ("Сегодня - это "Кубань 24"). Здесь занимал должности руководителя редакции художественно-публицистических программ, главного продюсера, заместителя генерального директора - главного редактора телеканала.В 2006-2007 годах - заместитель директора - руководитель редакции информационно-аналитического вещания МТРК "Краснодар". Затем снова вернулся на НТК.

С мая 2015 года руководил краевой радиостанцией "Казак FM", которая сегодня является одной из самых популярных на юге страны.

Виктор Мальчевский - член правления краевого Союза журналистов, победитель конкурса "Золотое перо Кубани" (в этом престижном региональном конкурсе он многие годы был также членом жюри).

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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