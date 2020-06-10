Ушел из жизни известный кубанский журналист Виктор Мальчевский

Сегодня утром в Краснодаре после тяжелой болезни скончался генеральный директор радиостанции "Казак FM" заслуженный журналист Кубани Виктор Мальчевский. Об этом сообщается на официальном сайте радиостанции.

Известный в крае журналист, выпускник журфака Кубанского госуниверситета, автор нескольких книг готовился в скором времени отметить свое 50-летие. Виктор был светлым и жизнерадостным человеком, настоящей творческой личностью, его очень уважали коллеги по работе во всех уголках края.

В СМИ региона начал трудиться с 1992 года, был заместителем ответственного секретаря одной из первой в крае независимой газеты "Юг". После этого его творчество было связано с радио и тележурналистикой. В ГТРК "Кубань" Мальчевский трудился редактором информационной службы и старшим редактором редакции художественно-публицистических программ.

С 2000 года - сотрудник главной краевой телерадиокомпании "Новое телевидение Кубани" ("Сегодня - это "Кубань 24"). Здесь занимал должности руководителя редакции художественно-публицистических программ, главного продюсера, заместителя генерального директора - главного редактора телеканала.В 2006-2007 годах - заместитель директора - руководитель редакции информационно-аналитического вещания МТРК "Краснодар". Затем снова вернулся на НТК.

С мая 2015 года руководил краевой радиостанцией "Казак FM", которая сегодня является одной из самых популярных на юге страны.

Виктор Мальчевский - член правления краевого Союза журналистов, победитель конкурса "Золотое перо Кубани" (в этом престижном региональном конкурсе он многие годы был также членом жюри).