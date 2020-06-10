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10.06.2020 18:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму мать осудили за воспитание 14-летнего сына кочергой

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В одном из сел Ленинского района Крыма 41-летняя многодетная мать признана виновной в систематическом истязании старшего сына и неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму.

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Суд назначил ей наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом. Рассматривается также вопрос о лишении ее родительских прав.

Следственный отдел по Ленинскому району и суд установили, что женщина систематически унижала и принуждала 14-летнего мальчика рождения к тяжелому физическому труду, а также в воспитательных целях "связывала, избивала кочергой и деревянным брусом". Из-за причиненных травм тело подростка покрылось шрамами.

В феврале этого года об этом узнали правоохранители, после чего в отношении матери возбудили уголовное дело. А мальчика и двоих его братьев срочно изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.

Взявшие над братьями шефство офицеры ГСУ купили им обувь и одежду, книги и канцелярские принадлежности. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

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