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10.06.2020 16:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кто куда, а я - в библиотеку

Текст: Ольга Орлова
Российская газета - Неделя - Юг России № 125(8179)
В Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Аксайском районе появятся модельные библиотеки.

Они отличаются от обычных тем, что будут оснащены современным оборудованием и мебелью в соответствии с дизайн-проектами, а также компьютерной, мультимедийной и множительной техникой. Значительно обновится и сам библиотечный фонд. Это высокотехнологичные культурные центры, готовые предоставить информацию в самых разных форматах.

Фото: Из архива РНБ
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Так, уже ведется ремонт в центральной городской детской библиотеке им. Н. К. Крупской в Батайске. Получено новое оборудование: интерактивная панель, портативные устройства для чтения Pearl, телевизоры, видеокамера, фотоаппарат, настольные светильники, магнитно-маркерные доски и даже цифровое пианино.

Для интеллектуального досуга и общения посетителей всех возрастов создаются отличные условия.?Согласно дизайн-проекту в библиотеке появятся интеллект-зал, специально оборудованное пространство для мам и малышей, уютный зал для просмотра фильмов, зона информационной помощи, арт-холл для свободного общения, читальный ИT-зал для юношества.

На модернизацию библиотек из федерального бюджета на этот год выделено 25 миллионов рублей. В прошлом году такие же модельные библиотеки открылись в Звереве и станице Старочеркасской.

Культура Литература Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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