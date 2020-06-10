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10.06.2020 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Детские площадки в Новом Уренгое проверят после сообщения о лезвиях

Текст: Екатерина Призова

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) встревожились из-за сообщения и фотографий, которые появились в соцсетях: в одном из жилых микрорайонов якобы нашли бритвенные лезвия, примотанные скотчем к поручням на детской площадке.

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"По фактам публикации в СМИ правоохранительные органы проведут проверку", - сообщается в официальном паблике администрации города в соцсети "ВКонтакте".

Начальник департамента городского хозяйства Павел Карпов отметил, что со своей стороны власти также займутся этой проблемой: уже создано несколько комиссий. Они проедут по всем без исключения детским площадкам - не важно, муниципальные они или нет.

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