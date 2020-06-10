Детские площадки в Новом Уренгое проверят после сообщения о лезвиях

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) встревожились из-за сообщения и фотографий, которые появились в соцсетях: в одном из жилых микрорайонов якобы нашли бритвенные лезвия, примотанные скотчем к поручням на детской площадке.

"По фактам публикации в СМИ правоохранительные органы проведут проверку", - сообщается в официальном паблике администрации города в соцсети "ВКонтакте".

Начальник департамента городского хозяйства Павел Карпов отметил, что со своей стороны власти также займутся этой проблемой: уже создано несколько комиссий. Они проедут по всем без исключения детским площадкам - не важно, муниципальные они или нет.