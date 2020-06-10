Югра вошла в тройку лидеров по мерам поддержки семьи и детей

Югра вошла в тройку регионов, в которых в период пандемии эффективнее всего помогают семьям с детьми.

Рейтинг составили аналитики экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Документ опубликован на сайте организации. Причем он обновляется каждую неделю. В частности, эксперты в период с 1 по 7 июня отметили введение в Югре выплат в размере 5000 рублей выпускникам школ и учреждение для них памятного подарка. Кроме Югры наиболее успешными регионами в семейной политике во время карантинных мер стали также Саратовская область и Республика Калмыкия.

"РГ" не раз писала о том, насколько действенную помощь оказывают в Югре семьям с детьми. Причем она была в регионе продуманной и глубокой всегда. Но период вынужденной самоизоляции заставил принимать экстренные безотлагательные меры.

К слову, как раз в тот день, когда был обнародован рейтинг, в Югре прошло очередное заседание проектного комитета, его провела губернатор округа Наталья Комарова. Большой блок вопросов касался именно помощи семье и детям.

Так, говоря о реализации проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", директор регионального департамента социального развития Тереза Пономарева констатировала, что на его исполнение в 2020 году предусмотрено 7 миллиардов 627 миллионов рублей. На данный момент уже освоено 2 миллиарда 171 миллион рублей, это почти треть всех запланированных средств.

-Более 2,5 тысячи семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка. При этом для получения были запланированы две тысячи семей, - продолжила она. - Благодаря базовой программе обязательного медицинского страхования проведено 357 циклов экстракорпорального оплодотворения для семей, страдающих бесплодием. Годовой показатель - не менее 1220 циклов.

Больше тысячи семей, воспитывающих трех и более детей, реализовали свое право на получение югорского семейного капитала. Еще более 23 тысяч семей получили самые различные меры социальной поддержки. Шесть тысяч родителей новорожденных получили для своего малыша подарок "Расту в Югре".

- В соответствии с указом президента России о дополнительных мерах поддержки в округе для многодетных семей, имеющих право на югорский капитал, установлена возможность получения единовременной выплаты на неотложные нужды в размере до 35 тысяч рублей. По данным на 2 июня, такую выплату предоставили 3125 семьям, - констатировала Тереза Пономарева.

Психолог центра поддержки семьи из Нижневартовска, многодетная мама Мария Ипполитова, рассказала, что по проекту "Финансовая поддержка при рождении детей" ее семье, как и другим многодетным, компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг, выделяется ежемесячная выплата на проезд в общественном транспорте для всех детей и другие меры поддержки.

-Мы видим, как государство заботится о нас. И не случайно многие родители уже задумались о рождении второго, третьего и последующих детей, поскольку в Югре созданы условия для поддержания семьи, предоставлены все возможности для полноценного развития каждого из ее членов, - подчеркнула она.

Цифра

На реализацию региональных проектов в Югре в 2020 году предусмотрено 31,3 миллиарда рублей, это без учета средств бюджетов муниципальных образований.