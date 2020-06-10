Какие специалисты имеют право в период самоизоляции ходить по квартирам

Екатеринбурженка Ирина почти два месяца честно сидит в самоизоляции: никуда не ходит, продукты заказывает через службу доставки, даже родителей давно не навещала. А все потому, что со своей онкологией входит в группу риска.

Проверки не отложить

Когда в подъезде повесили объявление о плановой проверке горгаза, Ирина удивилась: "Я берегусь, а тут посторонние, непонятно, сколько домов перед нашим обошли". Начала звонить на федеральную горячую линию Роспотребнадзора. Оттуда отправили в горгаз, где дали телефон производственного управления, обслуживающего дом, однако дозвониться не получилось. В итоге вместе со старенькими соседями Ирина оказалась в списке "непустивших".

На следующее утро она снова принялась набирать номер Роспотребнадзора: хотела узнать, что делать. Оператор посоветовала обратиться в госжилнадзор. Пока Ирина ждала ответа на другом конце линии, в дверь постучали.

- Открываю - стоит мастер в спецодежде, но без маски и перчаток, - вспоминает горожанка. - Увидела меня в маске, достала свою и спрашивает: "Вы в самоизоляции? Почему не предупредили? Я бы отметку сделала". Говорю: звонила много раз - трубку никто не брал. "Ну конечно, все на обходах", - простодушно ответила контролер.

Мастер ушла, а вопросы остались, ведь на следующей неделе в доме Ирины запланирован осмотр вентиляции другой фирмой. Вопросы не у нее одной: на днях жители поселка Горноуральского поинтересовались у губернатора в Instagram: "Разве нельзя отложить все массовые проверки до окончания карантина?". Опасения логичны: в Горноуральском зараженных COVID-19 пока нет, а вот в Нижнем Тагиле, откуда приезжают сотрудники газовой компании, число заболевших растет с каждым днем.

"Ситуация с коронавирусом потребовала приостановки многих работ. Например, введен временный мораторий на поверку счетчиков. Однако это не коснулось процедур, направленных на обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания. Проверки отложить нельзя, потому что надежность газового оборудования - вопрос крайне серьезный. Не проверять - а если взрыв? На федеральном уровне утверждены очень четкие правила эксплуатации газового оборудования в жилых домах и периодичность проверок. При этом работники газовой службы обязаны соблюдать все требования, введенные в период действия режима повышенной готовности", - ответил Евгений Куйвашев.

Перенести дату

Как пояснили "РГ" в министерстве энергетики и ЖКХ области, плановое техобслуживание (ТО) газового оборудования и вентиляции возобновилось 12 мая. До этого бригады выезжали только по аварийным вызовам. В пандемию люди сидят дома, частота использования газовых приборов возросла, а значит, и риска больше.

- В соответствии с постановлением правительства РФ № 410 от 14.05.2013 (в редакции от 19.03.2020) "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (вместе с "Правилами пользования газом при предоставлении коммунальной услуги") периодичность ТО - не реже одного раза в год. Графики составляют с учетом штатной численности сотрудников, допущенных к работам. Одна бригада оказывает услуги в одном доме, - говорит министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. - Проверяющие обязаны соблюдать все введенные на период режима повышенной готовности требования: это касается масок, перчаток, социальной дистанции и так называемого входного фильтра для персонала перед выездом на адреса. Собственник вправе требовать применения сиз от мастеров, в том числе ограничить доступ в помещение, если они не выполняют требования.

В Роспотребнадзоре "РГ" подтвердили: жильцы могут сообщить о нарушениях рекомендаций по эпидбезопасности в территориальные отделы, их телефоны размещены на сайте www.66.rospotrebnadzor.ru.

- При обходах работники должны соблюдать социальную дистанцию и иметь сиз, - отметила замруководителя областного управления Анжелика Пономарева.

- Наши специалисты обеспечены масками, перчатками, антисептиками - их выдают ежедневно. Персонал проходит обследование с обязательным измерением температуры перед началом смены и в середине, - заверила Анна Хорькова, главный специалист пресс-службы "Екатеринбурггаза". - Абонент, который опасается внешних контактов, может перенести дату осмотра - до снятия ограничительных мер. Как только вы увидели объявление в подъезде или график ТО на сайте (в разделе "Новости" - информация на текущий день, в разделе "График технического обслуживания газового оборудования" - данные на неделю), позвоните в свое производственное управление и объясните ситуацию. Никаких заявлений писать не надо, номера телефонов - на главной странице. Кроме того, можно передать информацию через интернет-приемную, отвечаем в тот же день.

Что касается конкретного случая с Ириной, то, скорее всего, причина возникновения неприятной ситуации - нехватка информации и пресловутый человеческий фактор, ведь мастер пришла в девять утра, то есть квартира Ирины у нее была первой в смене. Пренебрежение безопасностью собственной и окружающих мы наблюдаем, к сожалению, и в общественном транспорте, и в магазинах. Это повод еще раз напомнить о личной ответственности каждого из нас за здоровье всех. Тем более что Роспотребнадзор, как выяснила "РГ", не уполномочен передавать в ресурсоснабжающие организации адреса, где живут больные легкой формой COVID-19 и контактные.

Труба в мыле

Многие жильцы опасаются, что им отключат газ, если они не впустят контролера. В газовой службе говорят: это заблуждение, хоть и распространенное. На самом деле "задвижку перекрывают", только когда зафиксирована утечка на сетях. Перед проверкой в каждом доме проводится опрессовка трубопровода с помощью специального прибора. Если он показывает падение давления, значит, система негерметична. Это может быть микроутечка, чтобы ее устранить, необходимо проверить оборудование в каждой квартире.

На днях мы побывали в рейде вместе с газовиками на улицах Искровцев и Норильской в Екатеринбурге. В частном секторе за смену один мастер обходит 7-8 домов. Их проверять даже сложнее, чем квартиру: кроме плиты, имеется еще и отопительный прибор.

Слесарь Маргарита Спиридонова быстро обмыливает трубу на входе в котельную. Способ старый, но надежный.

- Газоанализатором удобнее пользоваться при скоплении газа в помещении, а вот на улице он только примерно покажет место микроутечки. Мыло же хорошо выявляет негерметичность резьбы: надувается мыльный пузырь, - рассказывает Маргарита.

По ее словам, за две недели после возобновления проверок приходилось сталкиваться с разной реакцией людей. Особенно переживают пожилые жильцы, они всегда обращают внимание на маски и перчатки на мастерах, спрашивают удостоверение.

- Буквально сегодня одна горожанка позвонила, говорит: недомогаю, не приходите. Без проблем. У газовой службы есть номера телефонов всех собственников на участке. Обычно заранее созваниваемся, уточняем, будут ли хозяева дома в назначенное время. Если нет или просят отложить визит, идем навстречу, тем более сейчас, - добавляет мастер Владимир Рыжков.

Тем временем

Не меньше вопросов читатели задают про капремонт: указом губернатора этот вид деятельности в списке разрешенных, но как быть, если подрядчик чинит не кровлю или фасад, а стояки? Как пояснила сотрудник пресс-службы областного фонда капремонта Евгения Гирш, жители дома могут сами решить, пускать рабочих в квартиры сейчас или попросить подрядчика перенести работы на более поздний период, когда отменят самоизоляцию. Договоры с исполнителями заключены до конца года. Причем жильцам даже не придется подписывать акты недопуска, как раньше.

Справка "РГ"

Графики ТО газового оборудования в Свердловской области и телефоны производственных управлений - на сайтах: www.ekgas.ru, www.gazeks.com, www.газсети.рф

А как у соседей?

В Кургане плановые проверки газового оборудования на время пандемии не прекращались, узнала "РГ" в пресс-службе "Газпром газораспределение Курган". Техобслуживание проводится только с согласия жителей с соблюдением санитарных требований. Абонентам предлагают дистанционное взаимодействие: они могут оформить вызов на сайте www.kurgangazcom.ru. Тем, кто находится в самоизоляции и не хочет никого пускать в квартиру, советуют сделать заявку по телефону 04 (с мобильного 104) после окончания карантина.

Правда, в последнее время под видом газовиков в квартиры стали проникать мошенники. Жильцы должны знать, что настоящие специалисты одеты в фирменную спецодежду серо-синего цвета с логотипом компании и имеют служебное удостоверение, которое обязаны предъявлять по первому требованию собственника жилья. Кроме того, они не навязывают абонентам услуги, не принуждают устанавливать счетчики, менять шланги и краны. И, что самое главное, не берут плату за работу наличными. Обычно о своем приходе сотрудники компании предупреждают СМС.

Как сообщили "РГ" в Госжилинспекции Челябинской области, газовики проверяют оборудование в плановом режиме. Из-за пандемии в работу служб были внесены коррективы - персонал обязан иметь средства индивидуальной защиты.

- Если это требование не соблюдается, нужно известить руководство обслуживающей организации, - сообщила представитель управления Юлия Лебедева. - Во всех остальных случаях безопасность превыше карантинных ограничений и граждане обязаны обеспечить сотрудникам доступ в квартиры.

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