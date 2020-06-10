Театры нынче играют спектакли онлайн, а танцы перебазировались из зала хореографии в приложение смартфона. Владельцы малого креативного бизнеса вынуждены перемещаться в Сеть, лелея надежду вернуться в прежний мир живой пластики и эмоций. Пока же они колдуют над технологичными, но от этого не менее искрометными проектами. Как в таких условиях удержаться на рынке, "РГ" рассказали резиденты Творческого технопарка при Свердловской киностудии.

Из-за потребности в интернет-трансляциях концертов и бизнес-конференциях резко вырос спрос на камеры с обзором 360 градусов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Аренда в помощь

Малый бизнес больше всего выручают постоянные клиенты, которые, например, арендуют студию или технику. Из-за потребности в онлайн-трансляциях - виртуальных концертах с обзором 360 градусов, бизнес-конференциях - спрос на оборудование взлетел. Это сыграло на руку видеооператорам и фотографам, чьи обычные услуги стали практически невостребованными в условиях самоизоляции.

- Изменились предпочтения клиентов по формату аренды. Потребитель хочет получить заказ на дом, поэтому мы запустили сервис аренды с доставкой даже в соседние города - Челябинск, Тюмень, Пермь. Благодаря выходу в другие регионы мы рассчитываем на рост бизнеса, хотя вернуться к прежнему обороту удастся, наверное, только через год-два, - считает сооснователь компании по прокату оборудования Александр Васеев.

Он отмечает, что выжить и двигаться дальше малому предприятию помогло и снижение стоимости аренды собственного помещения: руководство технопарка и Свердловской киностудии пошло навстречу резидентам. Правда, часть из них все же покинула творческий кластер - два месяца простоя серьезно сказались на экономике компаний.

По опыту, спустя месяц онлайн-занятия надоедают ребятам из-за отсутствия прямого контакта с педагогом

При этом и сама киностудия живет без госфинансирования, ее сотрудники надеются восполнить потери за счет реализации текущих проектов.

- Мы запустили серию видеоинтервью с героями из разных городов, занялись разработкой веб-сериалов для онлайн-платформ. И даже отметили целую онлайн-премьеру проектов: выход пяти документальных фильмов с участием киностудии на интернет-сервисе о кино, первая часть фильма о школьниках "Профессии будущего". Вся работа проходила дистанционно, - перечисляет генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов.

Повышать экспертность

Чтобы иметь хоть какое-то средство заработка, работники креативной индустрии начали создавать образовательные программы. Основатели школы музыки проводят мастер-классы по запуску офлайн-школы с нуля, а ребята из продакшен-студии заполняют свое портфолио новыми творческими проектами, включая отснятые сюжеты и сервисы для рекламных агентств.

- К счастью, нам удалось сохранить штат и мы совершенствуем качество своих услуг. Повышение технического и художественного уровня второй год является для нас главным приоритетом. Это позволяет увеличить средний чек и дает конкурентное преимущество на рынке, - гордится достижениями руководитель продакшен-студии Семен Морозов.

Между тем в средство продвижения, на которое положили глаз и рекламодатели, сейчас превращаются подкасты - аудиозаписи на определенные темы. Количество их прослушиваний со смартфонов за апрель выросло в мире на 14 процентов. Особую нишу занимают образовательные подкасты, допустим, о половом воспитании или истории.

Но записываться в домашних условиях соглашаются не все авторы подкастов, тем более что качество звука в хоум-офисе хуже, чем в студии.

- Мы отказались от этой идеи и сосредоточились на готовых эпизодах, а также провели бесплатные образовательные вебинары. Теперь все участники нашей команды умеют монтировать записи. Раньше это делали только два человека, и выпуски выходили реже. Обучились и элементарным инструментам продвижения, - рассказывает директор студии подкастов Арина Лякишева.

Интернет не спасет

Несмотря на то что специалисты подстраиваются к онлайн-режиму и даже умудряются снимать кино, большинство рабочих процессов поставлено на паузу. По этой причине музыканты, танцоры и сотрудники ивент-индустрии не видят перспектив удаленного формата: бюджет мероприятий в 10-15 раз ниже, чем в офлайне, отмечает ивент-продюсер Михаил Черноморец.

- Половина учеников по действующим абонементам перешла на дистанционное обучение, но объем наших продаж все равно упал на 90 процентов. Мы пытаемся привлечь внимание онлайн-концертами, интенсивами со звездами, зарубежными гостями, - рассказывают основатели частной школы музыки Алексей Паутов и Борис Кузин.

Однако, по опыту, спустя месяц такие занятия надоедают из-за отсутствия прямого контакта с педагогом. Это связано с тем, что поделиться энергетикой через экран сложнее. К слову, директор пространства для танцев Григорий Верников утверждает: его клиенты "на низком старте" ждут разрешения на посещение зала.

- Люди постепенно возвращаются к классическим форматам, онлайн-тенденции уходят на второй план. Меняется разве что масштаб: мероприятия стали скромнее по бюджету. В марте мы закрыли несколько крупных проектов, оплата за них идет до сих пор, но спрос на рекламу у клиентов остался. На май уже была загрузка на 50 процентов, не обошлось и без толики везения, - полон надежд Семен Морозов.

Предприниматели убеждены: заниматься творчеством онлайн - скажем, проводить репетиции групп или показывать спектакли - долгое время не выйдет. Если сетевые проекты и "выстреливают", то покрывают лишь минимальные издержки на производство и пользуются поддержкой клиентов, пока тем интересно общаться удаленно.

Справка "РГ"

Творческий кластер при Свердловской киностудии запущен в 2010 году, с 2017 года это официально Творческий технопарк кино и диджитал, резиденты которого реализуют проекты креативной экономики: создают фильмы для цифровых платформ, технологичные продукты в сфере образования, искусства и индустрии развлечений.

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