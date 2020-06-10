В Свердловской области конкретизируют планы по развитию внутреннего туризма. Где на Урале можно недорого и с пользой провести время, готов ли к этому местный бизнес, выяснял корреспондент "РГ".

О развитии "внутриобластного" туризма сегодня говорят буквально на всех уровнях. По словам председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму Госдумы РФ Михаила Дегтярева, заглянуть внутрь России и путешественников, и инвесторов заставила пандемия. Теперь всем миром нужно развивать направления. Конкретные шаги - в преддверии снятия ограничений - обсудили участники недавнего онлайн-воркшопа, организованного Ростуризмом.

- Мы все понимаем, что внутренний туризм будет восстанавливаться гораздо быстрее, чем международный и выездной. Сначала станут доступны поездки внутри одного региона, потом - в по соседним. И те, кто всегда конкурировал между собой за туристов из Москвы или Санкт-Петербурга, теперь могут выступать партнерами. Необходимо наладить деловые связи, чтобы у нас появились новые турпродукты, в том числе межрегиональные, - заявила советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова.

Развивать отдых на территории Свердловской области, создавать комбинированные туры давно призывает и исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев. Чтобы можно было посмотреть знаковые места Екатеринбурга и ближайших городов (например, музей военной техники в Верхней Пышме, наклонную башню в Невьянске) и завершить это отдыхом на природе.

Главное препятствие для реализации такого сценария - отсутствие доступных средств размещения за пределами Екатеринбурга. Во многом поэтому свердловские отпускники вместо местных красот выбирают вояж на соседние челябинские озера. Тоже вариант, но неужели нельзя предложить все виды туризма в одном регионе? Именно это пытаются организовать в рамках туристско-рекреационного кластера под Нижним Тагилом. Проект подразумевает не только развитие горнолыжного курорта, кластер охватывает поселки Висим и Черноисточинск, уникальный природный парк "Река Чусовая". Плюс достопримечательности самого Нижнего Тагила. Это дает возможности для развития культурного, экологического, деревенского, горнозаводского, гастрономического туризма.

Агротуризм - специфическое направление. Чтобы грамотно объединить турбизнес и сельские технологии, нужны усилия нескольких министерств

По расчетам организаторов, за счет кластера к 2028 году годовой турпоток увеличится до 1,5 миллиона человек. Кроме того, здесь будет создано около 2,5 тысячи рабочих мест. Правда, реализацию проекта сейчас тормозит отсутствие финансирования из регионального бюджета. А другие - менее масштабные - в Нижнем Тагиле, судя по всему, не рассматривают. Так, в городском управлении промышленной политики и развития предпринимательства корреспонденту "РГ" сообщили, что не готовы говорить на эту тему и посоветовали обратиться в муниципальный центр развития туризма. В последнем обстоятельно рассказали все о той же горе Белой.

Связь между предпринимательством и туризмом пока не очевидна и для других территорий. Например, в Березовском "РГ" так и не удалось побеседовать на эту тему с заместителем главы по инвестициям и развитию. Вместе с тем малому и среднему бизнесу, который не против попробовать себя, например, в сфере гастрономического или агротуризма, просто необходима поддержка властей всех уровней.

- Мы давно хотели работать с туристами, ведь есть что показать, но не всегда удобно приводить людей прямо на производство. Можем открыть доступ только к "заросным" цехам, где выращиваем грибы. Другие, например компостные, закрыты, ведь это наши ноу-хау, защищенные патентами. Есть идея организовать специальный павильон с грибами, которые прямо там растут и плодоносят. И познавательно, и красиво. Поблизости можно было бы угощать туристов грибными деликатесами, делиться рецептами интересных блюд, - говорит Светлана Ефремова, заместитель директора агрокомпании из Сухого Лога.

Инвесторы ждут только стоящую идею, в которую можно вложиться. Но даже отличная идея не гарантирует успеха.

- Агротуризм - специфическое направление, здесь нужно взаимодействие между министерством инвестиций и министерством АПК, чтобы грамотно объединить турбизнес и сельские технологии. Пока чувствуется дефицит таких связей и контактов, - утверждает Ефремова.

Пройти всю цепочку от идеи до реализации в короткий срок, конечно, непросто. Однако на уровень идеи уже удалось выйти, например, чиновникам Артемовского. В интервью местной газете новый директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства предложил сразу несколько перспективных направлений для бизнеса.

- Думаю, что потребность приехать на несколько недель в Мироново, Писанец, где есть речка, красивая природа, интересная история, культурная программа и даже возможность поработать на земле, у людей будет. Можно разработать оригинальный маршрут, домики построить, и уже какой-то бизнес состоится, - считает Андрей Воронцов.

А вот в Полевском туристические традиции и контакты с малым бизнесом - пекарями, камнерезами, фермерами - уже сложились. Кроме того, здесь второй год подряд работает "Школа гидов-волонтеров". Пятнадцать гидов уже готовы водить экскурсии. В этом году здесь разработали новые маршруты, например, "Каникулы Паши Бажова в Полевском" - по Думной горе и другим местам отдыха знаменитого писателя. Минералогический маршрут "Среди двух вершин" проложен от Думной до Азов-горы, с мастер-классами по камнерезному делу в Мраморском - и туристам интересно, и камнерезам подспорье.

Что касается бизнес-идеи Светланы Ефремовой, то она призналась, что несколько лет назад власти Екатеринбурга уже предлагали им несколько помещений. Так что идея выставочного центра, скорее всего, обретет реальные контуры именно в мегаполисе. Хотя посмотреть на представителей "царства грибов" и попробовать экзотические блюда из них наверняка хотели бы не только екатеринбуржцы.

Р. S.

По данным Клуба отельеров, на территории Свердловской области насчитывается шесть тысяч точек общепита и 538 мест размещения. Но представители туриндустрии считают, что этого явно недостаточно - ведь большинство объектов находится в крупных городах, в основном в Екатеринбурге.

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