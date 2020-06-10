Пронеслась весть, что закрывается известный в стране и Европе "Коляда-театр". Его основатель и худрук Николай Коляда сообщил, что денег больше нет, труппа уходит в бессрочный отпуск.

Чтобы прояснить ситуацию, с помощью Zoom мы отправились в Екатеринбург и второй выпуск видеоклуба "Дубль дв@" посвятили проблемам частных театров и ряду вечных вопросов творчества. Разговор вышел оптимистичным.

Кто помогает театру?

Николай Коляда: Не знаю, как выразить благодарность многим, кто нас поддерживают. Театральный люд сложный, но когда случается беда, все объединяются, поэтому у нас хорошее настроение. Хотя сейчас все уходят в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Я говорю артистам: корона с головы не свалится - устройтесь куда-нибудь на работу! И прекрасные артисты работают курьерами. А как иначе - лежать и ждать, когда помрем? А чиновники... они тоже понимают, что культурное поле страны составляют не только академические театры. Думаю, помогут. У нас же все медленное: долго запрягают, неспешно едут...

Как пишутся пьесы?

Николай Коляда: Как я учу драматургии? Я не знаю, как пьесы писать! Не кокетничаю, нет. Студентам говорю: делай, как я. Люби театр, как я. Отдавай театру всю жизнь, а театр в ответ обязательно тебе даст кусочек хлеба с маслом. Может, даже с колбаской. Что главное в пьесе: мысль (что я хочу сказать), слово (великий могучий русский язык), характеры человеческие, всегда невероятно интересные. И главное - твоя боль: "блажен кто посетил сей мир в его минуты роковые" - а мы всегда живем в роковые минуты, и в революцию, и в 90-е, и сейчас... Зафиксируй это время, оставь его в памяти, расскажи о том, что видишь и знаешь, о своем папе, о маме, о своем детстве... Приходи в театр на репетиции - смотри, как я живу и живет наш театр. Вот и вся моя наука. И потом я их всегда хвалю. Увижу в пяти страничках удачную строчку - обязательно похвалю: вот это хорошо! И надо помнить, что все главное написали Чехов, Толстой, Пушкин, Бунин, Гоголь, Достоевский... Надо любить великую русскую литературу - вот и весь урок.

В чем цена успеха?

Николай Коляда: Иной раз придешь в именитый московский театр, все увешано "Золотыми масками", смотришь спектакль - ничего не понимаешь, что происходит! Спектакль получает премии, через сезон декорации сожгли, костюмы отдали в детский дом, все выкинули - и забыли. К чему тогда вся эта погрузка дыма большими контейнерами? У нас, в так называемой провинции, спектакли идут по 15-16 лет, и все время полный зал. Так что судьбу спектакля определяет публика - она голосует рублем. Тем более - в частном театре, где очень важен финансовый результат. Поэтому я счастлив, что никуда не уехал из Екатеринбурга, мне прекрасно в этом городе. Вы видите: я улыбаюсь - все идет хорошо. Жизнь продолжается!