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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Ученые исследуют транспортную обеспеченность регионов
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 127(8181)
Специалисты центра развития и размещения производительных сил Института экономики УрО РАН приступили к изучению транспортной доступности и обеспеченности российских регионов. Грант РФФИ обеспечил ученым плотную занятость на ближайшие два года: предстоит исследовать сложившиеся транспортные схемы и проверить их влияние на показатели устойчивого пространственного развития.

- Это фундаментальная научная работа, однако, как говорится, нет ничего более практичного, чем хорошая теория. В итоге мы обогатим теоретические подходы модельно-инструментальными постановками. Работаем не одни - с коллегами из Института динамики систем и теории управления Сибирского отделения РАН, - рассказал руководитель проекта доктор технических наук Михаил Петров.

Изучать транспортные потоки конкретных муниципалитетов не планируется, масштаб взят куда больший - макрорегиональный. Под "микроскопом" - транспортная система Урало-Сибирского региона. Ученые проанализируют замыкание транспортных потоков в процессе производства конечного продукта.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Материальные потоки формируют запросы на грузоперевозки. В Урало-Сибирском макрорегионе находятся сырьевые и перерабатывающие производства. В идеале производственные и транспортные системы должны быть сбалансированы. Наша задача - определить потенциал развития транспорта, оценить и спрогнозировать уровни формирования транспортной обеспеченности, - говорит руководитель проекта.

Хотя транспортная система страны называется единой, ее развитие неодинаково. По словам ученых, есть территории, где концентрация потоков особенно густая, и в это в конечном счете определяет структуру сети. Например, Москва с ее знаменитыми "кольцами". Такая же радиально-кольцевая система железных дорог характерна и для Подмосковья. А вот на востоке и севере страны она больше похожа на крону дерева. Ученые же предлагают переходить к большой транспортной решетке.

- Коридоры образует железнодорожный, автобусный, авиа- и даже речной транспорт, а также транспортные мультимодальные узлы. Все это надо изучать и определять приоритеты больших транспортных проектов в единстве со схемами размещения производств и пространственного развития .Например, уже сейчас очевидно, что нужен еще один железнодорожный переход через Уральские горы: по направлению Тобольск-Тавда-Нижний Тагил-Пермь. Это направление, получившее название Среднеуральский широтный транспортный ход в перспективе состыкуется с будущей Северо-Сибирской магистралью. Сейчас на этих территориях есть пустые, слаборазвитые районы. Нужно прогнозировать точки роста промышленности, притяжения людей, совместно с разработкой перспективных транспортных схем, - считает Михаил Петров.

Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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