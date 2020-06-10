Уральский вуз поднялся на 33 строчки в рейтинге университетов мира

В рейтинге мировых университетов QS Уральский федеральный университет занял 331-е место - это на 33 строчки выше прошлого года.

Как отметили в пресс-службе, на положение в списке повлиял престиж вуза среди студентов и международного партнерства в научной сфере и образовании.

По словам ректора Виктора Кокшарова, показатель академической репутации в этом году вырос на 75 пунктов, а доля иностранных студентов - на 58. Также эксперты оценивали востребованность обучающих программ на рынке, цитируемость ученых.

Всего в исследовании участвовало 1604 вуза, в числе которых 28 российских. В УрФУ укрепление мировых позиций также считают результатом участия в программе международной конкурентоспособности "5-100" на протяжении нескольких лет.