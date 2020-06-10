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10.06.2020 09:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области динамика распространения COVID-19 пошла на спад

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

На Южном Урале динамика распространения коронавирусной инфекции вновь пошла на спад. За прошедшие сутки заболевание выявлено у 116 человек.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
ВОЗ: Люди с коронавирусом наиболее заразны в первые дни заболевания

Однако смертность держится на том же уровне - за последние сутки скончались еще три пациента с коронавирусом, сообщили во вторник в региональном минздраве.

- За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы еще 116 случаев COVID-19. Скончались три пациента - две женщины в возрасте 53 и 59 лет и 57-летний мужчина. Во всех случаях причиной смерти стала ковидная пневмония, - сообщили в региональном минздраве. - Общее число заболевших достигло 4245. Из них выздоровели и выписаны из больниц - 2099 человек.

По официальным данным, число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 66.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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