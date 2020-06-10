В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

В Сургуте в парке "За Саймой" на берегу реки накануне случился конфликт между сотрудниками МВД и загорающими вопреки режиму самоизоляции горожанами. К одной из женщин пришлось применить силу. В полиции начали проверку обстоятельств инцидента.

Видеозапись с регистратора полицейского, которая имеется в распоряжении "РГ", запечатлела, как полицейский сначала пытается увещевать отдыхающих словесно, объяснить им, что находиться в закрытом для посещений парке нельзя. Горожане начинают конфликтовать со стражами порядка, хотя те предлагают им просто собраться, одеться и покинуть место, не торопят. Одна из женщин начинает снимать происходящее на смартфон, затем сбивает с груди сотрудника правоохранительных органов регистратор. В итоге, полицейским пришлось применить к одной из отдыхавших силу и надеть на нее наручники.

"В управлении МВД Сургуту проводится проверка с целью установления обстоятельств инцидента, произошедшего девятого июня", - сообщили в пресс-службе главка.

По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки. Их заметил наряд ППС, сообщил им об административной ответственности, однако женщины это проигнорировали и продолжили загорать. На предложение проследовать в отдел полиции, составить протоколов - ответили отказом.

"Полицейский предупредил правонарушительницу, что если она не прекратит агрессивные действия в его адрес, то к ней будет применена физическая сила. После чего гражданка предприняла попытку скрыться с места происшествия, но была задержана и в дальнейшем доставлена в отдел полиции", - рассказали "РГ" в пресс-службе МВД Югры.

Начата служебная проверка: если окажется, что сотрудники полиции превысили полномочия, они понесут наказание. Свою проверку проводит также и Следственный комитет автономного округа. Что касается отдыхавших женщин, то в отношении них составлены протоколы, их рассмотрит суд.