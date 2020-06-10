В Сургуте создадут огромный научно-технический центр

В самое ближайшее время, как ожидается, утвердят концепцию строительства научно-технологического центра (НТЦ) в Сургуте. Проект для Западной Сибири беспрецедентный, его ориентировочная стоимость - 52 миллиарда рублей. Реализация начнется уже в этом году и растянется, по предварительным расчетам, на 12 лет.

Замысел родился еще в 2018-м. Партнером и куратором согласился стать локомотив отечественных технопарков - Сколково. Глава государства в курсе событий: недавно он, как сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, одобрил сотрудничество на базе создаваемого НТЦ с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" в сфере геномных исследований. То есть биомедицина де-факто включена в перечень ключевых направлений НТЦ. Изначально говорилось о разработках ноу-хау по добыче углеводородного сырья. Как без них в главной нефтяной житнице страны? НТЦ должен объединить на своей территории в научно-технологический кластер ведущие компании отрасли.

Получится микрорайон, где органично соседствуют учебные аудитории, конструкторские лаборатории, цеха и жилые кварталы

Почему именно Сургут выбрали для реализации масштабного проекта? Во-первых, здесь высокая концентрация предприятий ТЭК, перерабатывающих и сервисных производств. Во-вторых, по количеству научных работников на общее количество населения Сургут опережает другие северные города. В-третьих, местный университет, который должен стать базовым элементом в структуре центра, достаточно силен. Нефть нефтью, но в перспективе 2030-2040-х годов ее роль в экономике Югры будет ощутимо снижаться, поэтому придется думать не только об эффективности добычи, но и об альтернативе. И это еще одна задача НТЦ.

Площадь для размещения большого комплекса зданий зарезервирована - свыше 70 гектаров пустоши в пойме Оби. В идеале должен получиться микрорайон с оригинальным архитектурным стилем, где будут органично соседствовать учебные аудитории, конструкторские лаборатории, опытно-внедренческие цеха, жилые кварталы с зонами отдыха, концертно-выставочным центром и оригинальной набережной.

Генеральный заказчик - фонд научно-технологичес-кого развития Югры - намерен направить в этом году на подготовку стройплощадки около 300 миллионов рублей. Последующие миллиарды будут вкладывать в создание Сколково-на-Оби бюджеты РФ, региона, муниципалитета и, разумеется, бизнес.

Между тем

В июне в Тюмени близ озера Алебашево начнется строительство научно-технического комплекса стоимостью два миллиарда рублей. Уже в 2021 году запланирован ввод центра лабораторных исследований. Вторым станет офисное здание с медиацентром, учебными классами и Data-центром.