Решение ФРС США определит курс рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Во вторник ралли на мировых рынках остановилось. Вслед за рынками рубль также развернулся к снижению. Интересно, что нефть теряла позиции уже в понедельник, но это движение не находило отклик в сердцах трейдеров.

Сохраняется тенденция, что намного больше интереса участники российского рынка проявляют к колебаниям рисковых активов, таких как акции и облигации, отодвинув на второй план динамику нефти.

Нервозность участников рынка поддерживается страхами, что восстановление зашло слишком далеко после того, как Nasdaq стал обновлять исторические максимумы, а S&P500 вышел в плюс к уровням на начало года. Пожалуй, в истории американского рынка сложно встретить большее расхождение между динамикой экономики и рынками.

Все слышней голоса скептиков, утверждающих, что даже если ситуация стала на путь исправления, ВВП не восстановится вплоть до конца 2021 года, это же касается показателей выручки компаний и доходов населения.

То же можно сказать и о российских компаниях. Смягчение ограничений не позволяет говорить, что показатели вернутся к уровням января-февраля. Крупные компании энергетики связаны обязательством 20% сокращения добычи, что оказывает давление на выручку даже при восстановлении цены. Потребительский сектор и вовсе страдает из-за новых норм.

Впрочем, нельзя исключать и другой, более прозаичной причины давления на рынках. В среду вечером состоится заседание ФРС США. Неоднократно перед важными заседаниями индексы находятся под усиленным давлением. Кто-то объясняет это своеобразным выпрашиванием новых послаблений от центробанка, кто-то говорит о фиксации прибыли перед важным событием. Так или иначе, рынки часто находятся под давлением.

Этот пессимизм рынков сумел легко переключиться на рубль, и может сохраниться в большую часть среды, так как участникам российского рынка есть куда отступать. Рубль завидно прибавлял в мае и апреле к доллару и евро. Пробуксовка мировых рынков запускает рефлекторную фиксацию прибыли от роста рубля последних двух месяцев. Однако только реакция рынков на ФРС позже на этой неделе способна определить, перерастет ли этот отскок во что-то большее, или рубль вернется к росту после непродолжительной перезарядки.