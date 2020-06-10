Бренд Asus довольно хорошо известен пользователям: тайваньский производитель давно и успешно выпускает различные ноутбуки - начиная от моделей начального уровня и заканчивая игровыми и бизнес-решениями. На тест к "РГ" попал ультрабук Asus ExpertBook B9 - этот портативный 14-дюймовый ноутбук весит 990 граммов, и это очень мало для такого рода устройств.

Комплект поставки

Лэптоп поставляется в небольшой картонной коробке, в которую внутри вложена фирменная коробка поменьше, где находится сам ноутбук, зарядное устройство на 65 Вт, кабель USB Type C, чехол для транспортировки и бумажки-инструкции. Когда вы открываете коробку, ноутбук "выезжает" из нее, слегка приподнимаясь. Достаточно простое решение, но тем не менее, далеко не все производители так делают: мелочь, а удобно.

Внешний вид и дизайн

Ноутбук выполнен в строгом дизайне и для бизнес-модели это плюс. Корпус выполнен из магниево-литиевого сплава, что позволило добиться минимального веса при высоких показателях жесткости: погнуть эту "машинку", несмотря на легкий вес, точно не выйдет. "Тест на MacBook" модель проходит на ура - она легко открывается одной рукой. Как и в других ноутбуках компании, у модели есть конструкция шарнира ErgoLift, которая приподнимает заднюю часть рабочей поверхности над столом.

Сверху на крышке никаких лишних элементов - только надпись Asus. Портами ExpertBook B9 тоже не обделили. На левом торце присутствуют два порта Thunderbolt 3 (он же USB Type C), полноразмерный HDMI и RJ-45 LAN (microHDMI). Справа - 3,5 мм аудиоразъем, USB 3.1 второго поколения и гнездо для Kensington Lock. Для тех, кто не в курсе, это специальный замок со стальным тросиком, который защищает гаджет от кражи (его нужно покупать отдельно). Снизу ничего интересного, кроме четырех прорезиненных ножек, пары стереодинамиков и специального отверстия для охлаждения ноутбука. На передней грани расположен вырез для поднятия крышки, там же по центру расположился светодиодный индикатор, предназначенный для голосового помощника Amazon Alexa. Кроме того, он светится зеленым, если ноутбук уже заряжен и красным во время зарядки аккумулятора.

Производительность

Лэптоп работает процессорах Intel Core 10-го поколения. "Под капотом" у нашей тестовой модели стоит Core i7-10510U. Базовая частота 1,8 ГГц, ускорение - до 4,9 ГГц. Объем оперативной памяти - 16 Гб, а сама память стандарта LPDDR3 и работает в двухканальном режиме с частотой 2133 МГц. Поддерживается самый современный стандарт Wi-Fi 6, кроме того имеется Bluetooth 5.0.

Напомним, что это исключительно бизнес-модель, поэтому она предназначена только для офисных задач. Множество вкладок в браузере, редактирование фотографий в Photoshop, монтирование видео в Premier - с этим ноутбук справляется на ура. А вот ждать, что на нем можно будет играть в "Ведьмак 3", GTA V и тому подобное не стоит. С играми попроще ноутбук, естественно, справится.

Софт

Ноутбук поставляется с операционной системой Windows 10 Домашняя. Также стоит отметить утилиту MyAsus - с ее помощью вы сможете выставить оптимальный режим энергосбережения, увеличить или уменьшить мощность, обновить программное обеспечение или запросить техническую поддержку. Решение является оптимальным для тех пользователей, которые не являются компьютерными гиками - все настройки простые и максимально понятные.

Дисплей

В модели используется 14-дюймовый дисплей с матовым покрытием и разрешением 1920х1080 пикселей. У него хорошие углы обзора и очень тонкие рамки (4мм), а площадь экрана составляет 94%. Яркость - 300 кд/м[2]. Отдельно стоит отметить и веб-камеру вверху по центру. Адептам религии "все за мной следят" наверняка понравится решение со шторкой - заклеивать камеру стикерами не нужно.

Клавиатура и тачпад

У клавиатуры ноутбука приятный ход клавиш и не раздражающая глаза синяя подсветка - работать можно даже в полной темноте, но стоит помнить, что это вредно. Цифровой блок клавиш отсутствует, но тайваньские инженеры нашли весьма оригинальное решение: достаточно нажать на тачпаде специальную клавишу и прямо на нем включатся цифры - удобно. К тачпаду тоже никаких претензий, он качественно собран, ничего не скрипит и не люфтит.

Автономность

Производитель заявляет, что автономность ноутбука составляет 24 часа. Цифры соответствуют реальности - можно работать за ноутбуком целых два дня. Поддерживается и быстрая зарядка, позволяющая зарядить компьютер до 60% всего за 40 минут.

Вместо итогов

Asus ExpertBook B9- хорошо сбалансированный лэптоп. В нем есть все, что нужно пользователю - отличная производительность, современный процессор, хороший экран. Кроме того, он очень легкий. Разумеется, такое решение не может стоить дешево: цена ноутбука составляет 136 990 рублей. Много ли это? Безусловно. Но для аудитории, на которую рассчитан этот компьютер, такая сумма является вполне посильной. Тем более что альтернатив модели практически нет, она является уникальным решением на рынке бизнес-ноутбуков.